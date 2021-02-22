Meis Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Meis Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kaş'da gezerken karşıda bütün güzelliği ile duran Meis adasını görebilirsiniz. Antalya'ya çok yakın olan bu ada feribot ile yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Kolay bir şekilde yurt dışına çıkmayı istiyorsanız bunun için Meis adası iyi bir alternatif olacaktır.

Meis Adası Hakkında Bilgi

Meis adası, Yunanistan'ın en küçük adası olma özelliğine sahiptir. Ancak en güzel adalardan bir tanesidir. Yunanistan'ın 12 adalarından bir tanesidir. Meis adasının Yunanca ismi Megisti'dir. Akdeniz sularında bulunur. Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 2.1 km uzakta bulunmaktadır. Yani ülkemize oldukça yakın bir bölgededir.

Meis adasına kolay yoldan gitmek istiyorsanız bunun için Kaş'tan feribot ile çok kısa sürede gidebilirsiniz.

Meis Adası Tarihi

Meis adasına ilk defa Dorlar yerleşmiştir. Helenistik dönemde ise adanın hakimiyetini Rodos ele geçirmiştir. Bunun yanında Ortaçağ döneminde Romalılar ve Osmanlı adayı ele geçirmek için savaşlar yapmıştır.

14 yy'a gelindiğinde ada Kudüslü St. John şövalyeleri tarafından ele geçirilmiştir. Bu şövalyeler Folques de Villaret liderliğinde hareket etmekteydi. Kıbrıs'tan Rodos'a doğru seferler düzenlerlerdi. Bu seyahatler 3 yıl kadar sürmüş ve 3 yılın sonunda Rodos adası şövalyeler tarafından ele geçirilmiştir. Sonraları Mısırlı Napoli Kralı ve Kanuni Sultan Süleyman fetih gerçekleştirmiş ancak adanın hakimiyeti İtalyanlarda kalmıştır.

1500'lü yıllara gelindiğinde ada Osmanlılar tarafından hakimiyet altına alınmıştır. 1900'lü yıllara kadar da Osmanlı'da kalmıştır. Adada o döneme ait bir tane cami vardır ve bu cami günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.

1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile birlikte ada Yunanlılara verilmiştir. 1948 yılında ise 12 adalar ile birlikte resmi olarak Yunanistan'ın olmuştur.

Meis Adası Nerede?

Meis adası Kızılhisar ismi ile de bilinen bir adadır. Yunanistan'ın Akdeniz'deki tek adası olma özelliğini taşımaktadır. Antalya'nın Kaş ilçesinin hemen karşısında yer alır. Hatta Kaş'tan çıplak gözle rahat bir şekilde görülebilmektedir. Kaş'tan feribot yardımı ile yaklaşık 20 dakikada adaya ulaşılabilir. Adanın yüzölçümü ise 7.3 km2 olarak belirlenmiştir.

Meis Adasına Nasıl Gidilir?

Meis adasına Kaş üzerinden gitmek oldukça kolay ve kısa sürelidir. Buradan adaya giden iki adet feribot bulunmaktadır. 20 dakika gibi kısa sürede adaya ulaşmanız mümkündür. Meis adasında bir tane havalimanı da vardır. Ancak Türkiye'den uçak ile adaya gitmek mümkün değildir. Rodos adasından da feribot ya da uçak ile adaya gidilebilmektedir. Rodos'tan feribot ile Meis adasına gitmek yaklaşık 4 saat sürer.

Meis Adası Gezilecek Yerler

Meis adası yüz ölçümü oldukça küçüktür. Çok büyük bir ada olmasa da gezilecek yerleri oldukça fazladır. Meis limanından kalkan tekneler ile Mavi Mağara'ya gidebilirsiniz. Mağaranın içi mavinin her tonu ile doludur ve insanı adeta büyülemektedir. Mağara'nın uzunluğu yaklaşık 50 metre civarındadır. Tavan yüksekliği de yaklaşık 12 metredir.

Mavi Mağara gezisi sonunda St. George adasını görebilirsiniz. Bu adada yalnızca bir adet işletme vardır. Bir diğer görülmesi gereken yer ise St. John isimli kuledir. Bu kule 14. yy'da yapılmıştır. St. John kırmızı bir kaya üzerine inşa edildiği için İtalyanlar bu kaleye kırmızı kale anlamına gelen Castello Rosso demektedir.

Meis Adası Konaklama Şartları

Meis adasında kalabileceğiniz renkli ve birbirinden sevimli oteller bulunmaktadır. Dilerseniz villa evler kiralayarak buralarda da konaklayabilirsiniz.

Meis Adası Özellikleri

Meis adası mezeleri ile ünlüdür. Bu sebeple gitmişken mezelerin tadına bakmayı ihmal etmemelisiniz. Sokaklar oldukça renkli ve küçüktür. Buralarda fotoğraflar çekilebilirsiniz. Evler pastel renklerdedir. Bunun yanında kapı ve pencerelerde bulunan küçük süsler de oldukça dikkat çekicidir.