Mavi ve yeşilin şehrinde baharın en güzel 10 durağı

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Kuş sesleri arasında: BÖRDÜBET

İlkbaharın habercisi cemrelerin düşmeye başladığı bu zamanlarda yolunuz Muğla’ya düşerse, doğanın uyanışına şahit olmak için mutlaka Bördübet’e gidin.

Bu değişik isim, geçmişte bu koyda kalan İngiliz askerlerinin İngilizcede ‘kuş yatağı’ anlamına gelen

‘Bird the Bed’ demelerinden geliyor. Datça Yarımadası’nın Gökova Körfezi’ni kucakladığı bu doğa harikası alan, her şeyi geride bırakacağınız bir yer. Konaklamak için müstakil evler olarak düzenlenmiş Golden Key, o harika doğadan parçaları sürekli gözünüzün önünde tutmanızı sağlayacak.



Melih Uslu / Seyahat yazarı

Karadan mavi yolculuk: BOZBURUN

Marmaris’ten sonra Hisarönü sapağını takip edince karadan mavi yolculuğunuz başlıyor. Pırıl pırıl deniz ve yemyeşil yamaçlarla saklambaç oynayarak Orhaniye, Turgut, Selimiye’yi aşıp Bozburun’a ulaşacaksınız. İlk bakışta dev bir gölü andıran koy ve teknelerin sıralandığı sevimli bir liman var. Bozburun’un sakin bir köşesindeki Adatepe son yıllarda özellikle butik otelleriyle adını duyuruyor. Güçlü dip akıntılarından dolayı denizin göz alıcı bir berraklıkta olduğu bölgenin açıklarını, üzeri değirmenler, şapeller ve surlarla dolu irili ufaklı adacıklar süslüyor.



Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Bahar lezzetleri başladı: BODRUM

Pandemide küçük bir İstanbul’a dönen Bodrum’daki en belirgin değişiklik evden pişirilip satılan yemeklerin artması oldu. ‘Tastamam Bodrum’ bunun en özel örneklerinden. Ayrıca ‘Eski Köy’ lezzetli pide ve lahmacunuyla ‘al götür’ servisi veriyor. Bölgenin en taze malzemeleriyle yapılan yemekleri Kısmet Lokantası’nda paketletebilirsiniz. Bitez’deki Kurul Kebab’ın kebapları bu yılın favorisi. Gemibaşı ve Memedof mevsim mezeleriyle servis veriyor. Bodrum merkezdeki ‘Penguen Dondurmacı’nın da mandalina dondurmasının zamanı geldi.

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Antik kent gezileri: SEYDİKEMER

Antik kentler açısından oldukça zengin olan Seydikemer’de Letoon ve Tlos antik kentlerini görebilirsiniz. İlçenin popüler kanyonu Saklıkent Milli Parkı, yürüyüş tutkunlarını; hemen yanı başındaki Gizlikent Şelalesi, fotoğrafseverleri mutlu edecek… Önemli bir kuş gözlem alanı olan Girdev Gölü ile doğa sporları için elverişli Girdev Yaylası da ilçenin keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri arasında. Kampseverler, Seydikemer’e bağlı Uyluk Tepesi’nde Akdağlar’ın huzur veren atmosferinde doğayla baş başa kalabilecekleri bir ortam bulabilirler.

Kadir Tamer / Hamle Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Sudan gelen şifa: SULTANİYE KAPLICALARI

Köyceğiz’deki Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularıyla her mevsim ziyaret edilebilir. Köyceğiz’den, Dalyan’dan ve Ekincik’ten günübirlik dolmuş motorlarıyla ulaşabileceğiniz bu kaplıcada dileyen konaklayabilir. Kaplıcanın romatizmaya, böbrek ve idrar yolları

hastalıklarına, metabolizma bozukluklarına, cilt ve kadın hastalıklarıyla birlikte daha pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Kapalı ve açık havuzlardaki şifalı suyu dışında, çamur banyosu da mutlaka denenmeli.

Sinem Karakaya / Muğla Haber Gazetesi Yazıişleri Müdürü

Dört mevsim görülebilir KÖYCEĞİZ AĞLA YAYLASI

Ağla Yaylası, Köyceğiz’in yükseklerindeki yayla güzelliğiyle baharda görülmesi gereken yerlerden biri. Yayla, Ağla Köyü’ne 13 kilometre mesafede Sandıras Dağları’nın zirvesine yakın. Uzun doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği alanda dileyen oltayla balık da tutabilir.

Bulut Mühim DHA İzmir büro sorumlusu

Kalabalıktan uzak... KAYAKÖY

Muğla’nın turistik ilçelerinden Fethiye’de, ilk yerleşimi 19’uncu yüzyılın başlarına kadar uzanan ve 1923’teki mübadelede Rumlar tarafından boşaltıldığı için ‘hayalet köy’ olarak anılmaya başlayan Kayaköy, göz alıcı tarihi dokusu ve doğasıyla görülmesi gereken bir yer. Pandemi döneminde kalabalıklardan uzak durmak ve doğayla baş başa kalarak bahar kokularını içine çekmek isteyenler için mevsimin en güzel yürüyüş olanağını sunuyor aynı zamanda.

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

En dingin kasaba AKYAKA

Akyaka butik konaklama seçenekleri, bisiklet yolları ve doğasıyla Muğla’nın en dingin kasabalarından. Azmak Nehri’nin berrak sularında sazlıkların arasında bir tekne gezintisi yapabilirsiniz. Akyaka’da bu mevsimde size en çok nefes aldıracak aktivite bisiklete binmek. Bisiklet kiralayıp Türkiye’nin en geniş bisiklet rotalarından olan Karia Yolu’nda gezebilirsiniz. Merkeze sadece 10 dakika uzaklıktaki meşhur okaliptüs ağaçlı yola mutlaka gidin. Bu yolun sonu muhteşem bir lezzete çıkıyor; Akçapınar Tostçusu. Salçalı tostları çok lezzetli…

Hüseyin Atılgan / Muğla Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü

1 milyar yaşındaki kayalar: GÖKBEL VADİSİ

Yeni Muğla-Aydın Karayolu açılmadan önce kullanılan güzergâhın yaklaşık 15 kilometrelik bölümü sağlı sollu Gökbel Vadisi. Buradaki ilginç görünümlü kayaların en yaşlısı 1 milyar, en genci 15 milyon yaşında.

Vadi ve kayalar tam bir görsel şölen sunmanın yanında bilimsel araştırmalar ve fotoğraf sanatçıları için de benzersiz bir çalışma alanı. Buradan Yatağan’a geçerek Türk müzeciliğinin babası Osman Hamdi Bey’in evini, dünyadaki en büyük mermer antik kent olan Stratonikeia’yı ve paganların önemli bir dini merkezi olan Lagina Antik Kenti’ni görebilirsiniz.

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Yılın 300 günü güneşli: FETHİYE

Fethiye, binlerce yıllık Likya tarihinin izleriyle dolu. Tlos, Xantos, Pınara, Patara gibi antik şehirler; Fethiye’nin hemen merkezindeki Amintas Kral Mezarları, uzun bisiklet yolları, Likya Yolu gibi muhteşem trekking rotaları, şehir merkezinden iki dakikada ulaşabileceğiniz orman ve kumsallar... Lüks plajları ya da havlunuzla inebileceğiniz işletmesiz doğal koyları, Faralya, Yanıklar, Yeşil Üzümlü, İncir Köy gibi bozulmamış köyleri, Babadağ’dan yamaç paraşütü seçeneğiyle bana göre Muğla’nın en kıymetli bölgesi.