Mavi eğlencenin sezon yıldızları

Yenilikleriyle ön planda



The Beach of MOMO, Dalyan



Çeşme Dalyan’daki tesis sezona yeniliklerle başladı. Lüks bohem konseptiyle hizmet veren plajın müzik direktörlüğünü DJ Tankut Karakurt yapıyor. Ebru Erke “Şef Mert Şeran bu sezon itibariyle mutfağının başında. Kaburga burgerinden günde sadece 20 tane hazırlıyorlar. Ünlü kokteyl barı markası Twins imzalı erikli kokteylleri çok popüler” diyor.

Giriş ücreti 200 lira.

Rezervasyon: Instagram @momodalyan





Çarpıcı dekorasyon

Yuzu Beach, Ayayorgi

2019’dan bu yana misafirlerini ağırlayan Yuzu Beach Club, ahşap ve beyazın hâkim olduğu ambiyansının yanı sıra iddialı kokteylleriyle öne çıkıyor. Burayı öneren Serda Büyükkoyuncu “21 yaş üzeri misafirleri kabul eden plajda yemekler ve tüm ikramlar çok iyi. Dekorasyondaki Uzakdoğu eserleri çok çarpıcı” diyor. Giriş ücreti 180 lira. Rezervasyon: Instagram @yuzubeach





Sakinlik istiyorsanız

Isole Plage, Alaçatı

Denizi, menüsü, içindeki Balıkçı Niyazi’nin lokantası burayı daha da özel yapıyor. Yüksek sesli müzikten uzak kalmak, rahat rahat kitap okuyarak güneşlenmek isteyenler için ideal. Mekân evcil hayvan kabul ediyor. Giriş ücreti

200 lira. Rezervasyon:

(0554) 177 17 77

Yeni ve iddialı

Plaj Dokuzbuçuk Altınkum

İşletmecileri, Alaçatı’daki Dokuzbuçuk restoran ve otelin de sahipleri. Saffet Emre Tonguç öneriyor: “Harika bir kumsal, tertemiz deniz; şezlonglar mesafeli ve limitli sayıda müşteri alıyorlar... Müzik sesiyle yorulmuyorsunuz. Bu yılki favori plajım, kendimi evde gibi hissediyorum.” Giriş 200 lira, ayrıca içeride en az 250 lira harcamanız lazım. Rezervasyon: (0546) 912 19 30

Çeşme’deki Yunan

Elias, Alaçatı

Yunan şef Stathis Dapiapis, plaj ve restorana özel bir menü hazırladı. Masaj, pilates, yoga yapabilirsiniz. Kürek sörfü de dahil zengin su sporları imkânları ve içinde

bir sanat galerisi var. Düzenlediği spor, sanat ve sağlık etkinlikleriyle farklılaşıyor. Giriş ücreti 200 lira. Rezervasyon: (0532) 353 58 67





Her anı keyifli

OM Paparazzi Beach, Ayayorgi

Koyun tek Mavi Bayrak’lı plajı. 1984’ten bu yana hizmet veriyor. Denize karşı çalışabileceğiniz co-working alanı, canlı müzik grupları, DJ performansları, gym ve SPA alanlarıyla tüm günü geçirmek için ideal. Giriş ücreti de harcama limiti de 200 lira.

Rezervasyon: Instagram @ompaparazzi

Su sporları merkezi var

Fun Beach, Altınkum

İki restoran, dört bar, fine dining ve fast food restoranlarıyla su sporları merkezi var. Akşamüstü günbatımı partileri ve akşam konserleriyle de misafirlerine eğlence vaat ediyor. Giriş cuma, cumartesi ve pazar 200 lira, diğer günler 150 lira. Ücrete bir içecek dahil. Rezervasyon: (0232) 722 10 95

Çocuklu ailelere uygun

Sole&Mare Beach Club, Ayayorgi

Aynı yerde 17 yıldır hizmet veren

Sole&Mare, kum plajı ve sakin deniziyle bölgenin gözdelerinden. Çocuklu aileler için elverişli. Mekânın akşam üzeri partileri de oldukça ünlü... Giriş ücreti, bir içecek dahil 175 lira. Rezervasyon: (0533) 016 31 10

Adrenalin arayanlara

Fly-Inn Beach Club, Altınkum

2 bin 500 kişi kapasiteli... Kumsalda denizin hemen kenarında ya da yeşillikler içindeki çim alanda şezlongları var. Plajda su sporları yapıp gününüzü daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Akşamüstün happy hour partileri düzenleniyor. Giriş ücreti 200 lira. Rezervasyon: (0232) 722 22 98





Salaşlık sevenler için

O.G. Beach, Altınkum

Plajın içinde harcama limiti yok. Bahar Akıncı “Salaş, aperatif yemekler sunan, denizi kum ve serin olan, kokteylleri ve müziği güzel, yaz boyu gidebileceğiniz bir işletme. Yolu biraz uzak olsa da değer” diyor. Giriş ücreti 100 lira. Rezervasyon: Instagram @og.beach