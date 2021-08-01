Mavi eğlencenin sezon yıldızları
Yazın tadı plajda çıkıyor! Deniz, kum ve güneş üçlüsüne bir de lezzetli yemekler ve müzik eklenince iyi bir gün garanti. Tüm bu hizmetleri müşterilerine sunan Çeşme’deki beach club’ları jürimize sorduk. İçlerinde sezonun en yenileri de var, klasikleşmiş mekânlar da...
Yenilikleriyle ön planda
The Beach of MOMO, Dalyan
Çeşme Dalyan’daki tesis sezona yeniliklerle başladı. Lüks bohem konseptiyle hizmet veren plajın müzik direktörlüğünü DJ Tankut Karakurt yapıyor. Ebru Erke “Şef Mert Şeran bu sezon itibariyle mutfağının başında. Kaburga burgerinden günde sadece 20 tane hazırlıyorlar. Ünlü kokteyl barı markası Twins imzalı erikli kokteylleri çok popüler” diyor.
Giriş ücreti 200 lira.
Rezervasyon: Instagram @momodalyan
Çarpıcı dekorasyon
Yuzu Beach, Ayayorgi
2019’dan bu yana misafirlerini ağırlayan Yuzu Beach Club, ahşap ve beyazın hâkim olduğu ambiyansının yanı sıra iddialı kokteylleriyle öne çıkıyor. Burayı öneren Serda Büyükkoyuncu “21 yaş üzeri misafirleri kabul eden plajda yemekler ve tüm ikramlar çok iyi. Dekorasyondaki Uzakdoğu eserleri çok çarpıcı” diyor. Giriş ücreti 180 lira. Rezervasyon: Instagram @yuzubeach
Sakinlik istiyorsanız
Isole Plage, Alaçatı
Denizi, menüsü, içindeki Balıkçı Niyazi’nin lokantası burayı daha da özel yapıyor. Yüksek sesli müzikten uzak kalmak, rahat rahat kitap okuyarak güneşlenmek isteyenler için ideal. Mekân evcil hayvan kabul ediyor. Giriş ücreti
200 lira. Rezervasyon:
(0554) 177 17 77
Yeni ve iddialı
Plaj Dokuzbuçuk Altınkum
İşletmecileri, Alaçatı’daki Dokuzbuçuk restoran ve otelin de sahipleri. Saffet Emre Tonguç öneriyor: “Harika bir kumsal, tertemiz deniz; şezlonglar mesafeli ve limitli sayıda müşteri alıyorlar... Müzik sesiyle yorulmuyorsunuz. Bu yılki favori plajım, kendimi evde gibi hissediyorum.” Giriş 200 lira, ayrıca içeride en az 250 lira harcamanız lazım. Rezervasyon: (0546) 912 19 30
Çeşme’deki Yunan
Elias, Alaçatı
Yunan şef Stathis Dapiapis, plaj ve restorana özel bir menü hazırladı. Masaj, pilates, yoga yapabilirsiniz. Kürek sörfü de dahil zengin su sporları imkânları ve içinde
bir sanat galerisi var. Düzenlediği spor, sanat ve sağlık etkinlikleriyle farklılaşıyor. Giriş ücreti 200 lira. Rezervasyon: (0532) 353 58 67
Her anı keyifli
OM Paparazzi Beach, Ayayorgi
Koyun tek Mavi Bayrak’lı plajı. 1984’ten bu yana hizmet veriyor. Denize karşı çalışabileceğiniz co-working alanı, canlı müzik grupları, DJ performansları, gym ve SPA alanlarıyla tüm günü geçirmek için ideal. Giriş ücreti de harcama limiti de 200 lira.
Rezervasyon: Instagram @ompaparazzi
Su sporları merkezi var
Fun Beach, Altınkum
İki restoran, dört bar, fine dining ve fast food restoranlarıyla su sporları merkezi var. Akşamüstü günbatımı partileri ve akşam konserleriyle de misafirlerine eğlence vaat ediyor. Giriş cuma, cumartesi ve pazar 200 lira, diğer günler 150 lira. Ücrete bir içecek dahil. Rezervasyon: (0232) 722 10 95
Çocuklu ailelere uygun
Sole&Mare Beach Club, Ayayorgi
Aynı yerde 17 yıldır hizmet veren
Sole&Mare, kum plajı ve sakin deniziyle bölgenin gözdelerinden. Çocuklu aileler için elverişli. Mekânın akşam üzeri partileri de oldukça ünlü... Giriş ücreti, bir içecek dahil 175 lira. Rezervasyon: (0533) 016 31 10
Adrenalin arayanlara
Fly-Inn Beach Club, Altınkum
2 bin 500 kişi kapasiteli... Kumsalda denizin hemen kenarında ya da yeşillikler içindeki çim alanda şezlongları var. Plajda su sporları yapıp gününüzü daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Akşamüstün happy hour partileri düzenleniyor. Giriş ücreti 200 lira. Rezervasyon: (0232) 722 22 98
Salaşlık sevenler için
O.G. Beach, Altınkum
Plajın içinde harcama limiti yok. Bahar Akıncı “Salaş, aperatif yemekler sunan, denizi kum ve serin olan, kokteylleri ve müziği güzel, yaz boyu gidebileceğiniz bir işletme. Yolu biraz uzak olsa da değer” diyor. Giriş ücreti 100 lira. Rezervasyon: Instagram @og.beach