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Masmavi bir masal: Kelebekler Vadisi
Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

Masmavi bir masal: Kelebekler Vadisi

Muğla'da Fethiye ilçesinde yer alan Kelebekler Vadisi, Türkiye'nin bakir doğal güzellikleri arasında yer alıyor. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan Vadi, ismini, barındırdığı 80′den fazla kelebek türünden alıyor.

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Bunlar arasında kaplan kelebekleri en çok bilineni. Dik kayalıklar nedeniyle dış dünyadan izole olmuş vadi, son yıllarda özellikle kampçıların, yürüyüşçülerin ve doğa tutkunlarının rotası içinde yer alıyor. Ölüdeniz'den kalkan günlük tekne turlarının da sabah rotalarından olan Kelebekler Vadisi'ne karadan ulaşım oldukça zor.

Masmavi bir masal: Kelebekler Vadisi


Uzun bir patika yoldan yapılan yürüyüş, sarp kayalar dolayısıyla zaman zaman ip yardımıyla yapılıyor. Öte yandan, vadinin üst tarafında bulunan karayolunun bir noktasında da vadiyi izleme noktası bulunuyor.

Masmavi bir masal: Kelebekler Vadisi


Kelebekler Vadisi, Dünya Mirasını Koruma Vakfı (World Heritage Foundation) tarafından, üzerindeki endemik bitki türlerinin zenginliği nedeniyle dünya üzerinde korunması gerekli 100 dağdan biri olarak ilan edilen Babadağ’ın eteklerinde bulunuyor. Bölge, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca da yasal koruma (sit) altında.

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