Marmaris'te tatilci yoğunluğu

Marmaris turistik mahalleleri, eşsiz oksijen deposu ormanları ve turkuaz rengi deniziyle çekim merkezi oldu. Kurban Bayramı tatili için kenti tercih edip, doğal hayat içinde vakit geçirmek isteyenler, ilçenin turistik mahallerine akın etti. Yeşil ve mavinin buluştuğu turistik mahalleler Orhaniye, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Turgut ve Hisarönü'nün toplam 10 bin olan nüfusu, bayram tatiliyle 3 katına çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa ve Aydın gibi büyük şehirlerden özel araçlarıyla ilçeye gelenler yazlıklara, pansiyon ile apart otellere yerleşti. Turistik mahallelerde bulunan 270 pansiyon ve apart otelde doluluk oranı yüzde 70'leri buldu.









Apart otel işletmecisi Barış Ünlü, "Koronavirüs salgını nedeniyle tatilciler izole ve sağlıklı yerler istedikleri için tatillerini, orman ile denizin bütünleştiği mahallerde geçirmek istedi. Talep artınca turistik 7 mahalledeki küçük çaplı oteller doldu. Bayram tatili boyunca işletmemizde hiç boş oda yok. Pandemi dönemlerinde evlerinde izole olan vatandaşlar, huzurlu ve güvenli tatil için mahallemizdeki işletmeleri tercih etti. Şu an 11 odamın hepsi dolu. Selimiye Mahallesi'nde boş oda bulmak neredeyse imkânsız" dedi.



Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Kurban Bayramı nedeniyle bugünden itibaren hareketlilik var. Vatandaşlar, pandemi nedeniyle büyük oteller yerine mahallerdeki deniz gören küçük çaplı konaklama tesislerini tercih ediyor. Ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan özel araçlarıyla gelenler var. Tedbirleri elden bırakmadan güzel ve huzurlu bir tatil geçireceğiz" dedi.









Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Bu bayramda vatandaşlarımızın çoğunluğunun tercihi doğa ve denizin buluştuğu turistik mahalleler oldu. Bayramın ikinci gününden itibaren hareketlilik artacaktır" dedi.