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Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 24.02.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Marmaris'te badem ağaçları çiçek açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çiçek açan badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

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Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Sıcak havanın etkisiyle Selimiye ve Bozburun mahallelerinde badem ağaçları çiçek açtı.

Marmariste badem ağaçları çiçek açtı


Badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak karşılayan mahalle sakinleri ve ilçedeki yabancı turistler beyaza bürünen ağaçlar ve papatyalarla kaplanan kırlarda fotoğraf çektirdi. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da ilçenin sahillerinde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Marmariste badem ağaçları çiçek açtı


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