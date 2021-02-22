Man Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Man Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Man Adası oldukça uzun zamanlardan beri varlığını sürdüren, dünyanın en eski parlamentosuna ve en iyi korunmuş ortaçağ kalesi olan Rushen Kalesi'ne ev sahipliği yapan turistik bir adadır.

Man Adası Nerede?

Man Adası, İrlanda Denizi üzerinde, Britanya Adaları'nın merkezinde bulunan bir adadır. Özel bir statüyle dış işlerinde Birleşik Krallık'a bağlı, fakat aynı zamanda iç işlerinde bağımsızdır. Bu turistik ada, Karayipler’in en popüler adalarından biridir. Pek çok tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Man Adası’na Nasıl Gidilir?

Man Adası, bir ada olmasından dolayı deniz yolu ile ulaşmak çok daha kolaydır. Adada beş adet vapur iskelesi bulunmaktadır. Bu iskelelerden Douglas - Heysham, Belfast, Dublin ve Liperpool'a seferler düzenlenmektedir. Diğer yandan adanın kendi havayolu firması vardır. Bu firmayı kullanarak uçakla da gidilebilmektedir.

Man Adası’nın Turistik Yerleri

Man Adası'nın en gözde turistik mekanı Peel ve Peel Kalesi'sidir. Burada dünyanın en eski parlamentosunu görebilirsiniz. Halk her yıl 5 Temmuz'da burada toplanarak ulusal bir bayram olan Tynwald Day kutlamaları yapmaktadır. Ardından Peel Kalesi'ne geçebilir ve 1000 yılı aşkın süredir ayakta duran bu kaleden kasabayı seyredebilirsiniz.

Douglas şehri ise pek çok farklı tarihi yapıyla bezenmiş bir yerdir. Barbary Sahili üzerine kurulu olan şehirde tarihi tiyatro salonlarını gezebilir, restoranlarda yemekler yiyebilir ya da parklarda eşsiz doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca buradaki evler ve oteller İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ve İtalyan askerlerinin esir tutulduğu hapishanelerdir.

Laxey Su Degirmeni'de Man Adası'nın efsanelerinden biridir. Hayatınız boyunca belki de görebileceğiniz en büyük değirmendir. Bilet aldıktan sonra bu değirmeni ve mekanizmasını çok daha yakından inceleyebilirsiniz. Ayrıca yapının üstüne çıkarak ayaklarınızın altındaki manzarayı da izleyebilirsiniz.

Snaefell ve Yedi Krallik, daha önceden The Seven Kingdom adını kesinlikle duymuşsunuzdur. İşte bu efsanevi yedi krallık Man Adası'ndadır. Aynı zamanda burası adanın en yüksek konumudur. Galler, İskoçya, İrlanda, İngiltere, Man Adası, Deniz ve Cennet diye nitelendirilen gökyüzü olmak üzere Yedi Krallığı oluşturmaktadır.

Castle Kasabası ve Rushen Kalesi, buharlı trenlere binerek Castle Kasabası’na gidebilirsiniz. Burası Man Adası'nın en eski kentidir. Dünyanın en iyi korunmuş ortaçağ kalesi olan Rushen Kalesi'ni gezebilirsiniz.

Port Erin Kasabası, oldukça sevimli bir görünüme sahip olan bu kasabada ufak bir plaj bulunmaktadır. Yerel halk insan canlısıdır ve doğayla iç içe olacağınız bu kasabada pek çok konaklama seçenekleri bulunmaktadır.

Man Adası’nda Konaklama Seçenekleri

Popüler gezi alanlarına ve tarihi yapısına yakın olmak isteyenler Douglas şehrinde pek çok otel ya da pansiyonda konaklayabilirler. Ayrıca Santon ve Colby gibi yerlerde de konaklama seçenekleri mevcuttur.

Man Adası'nda en çok bilinen ve en popüler olan konaklama şekli ise Reayrt Ny Marrey gibi tesislerdir. Bu tesisler sadece bir odadan ibaret değil, aynı zamanda bir oturma odası, mutfak ve banyo olmak üzere küçük daireler niteliğindedir.

Man Adası Tarihi ve Özellikleri

Man Adası ilk kez yüzyılda Vikinglerin yerleşmesi ile bir bakıma keşfedilmiştir. Daha sonra 1079 yılında Godred Crovan tarafından Nors Krallığı kurulmuştur. 1266 senesine kadar devam eden bu krallık daha sonra Perth Antlaşması uyarınca Norveç Kralı IV. Magnus tarafından, İskoçya'nın egemenliğine bırakılmıştır. 1756 yılında ise Birleşik Krallığa bağlanarak günümüzde hala bağlılığını göstermektedir.