Limni Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Limni Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Limni Adası, sessizliği ve sakinliği ile bilinen bir adadır. Ayrıca Avrupa'daki tek çöl bu ada üzerinde bulunmaktadır.

Limni Adası Nerede?

Yunanca adıyla Lemmos olarak da bilinen Limni Adası, Gökçeadanın güneybatısında bulunan bir adadır. Ege denizinin kuzey kesiminde Çanakkale Boğazı’na yakındır. En önemli yerleşim merkezleri adını Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bileceğiniz Mondros, batısında bulunan Myrina, Kandiye, Tigari ve Kaspakas'tır. Nüfusu 17.000 olan adanın yüzölçümü 476 kilometre karedir. Limni Adası, 30 kadar yerleşim alanı ve dört beldeden oluşmaktadır.

Limni Adası’na Nasıl Gidilir?

Midilli, Sisam, Sakız ve Kavala'dan her gün deniz otobüsü seferleri ile adaya ulaşılmaktadır. Ayrıca belirli birkaç gün ve saatte Dedeağaç, Selanik, Pire ve Rifina'dan da feribot seferleri yapılmaktadır. Limna Adası'na havayolu ile ulaşmak da mümkündür. Bunun için Atina ya da Selanik'ten ve Avrupa'dan da doğrudan charter uçuşları vardır. Son zamanlarda popülerliği artan adaya Çanakkale üzerinden de seferler başlatılmıştır.

Limni Adası Konaklama

Adada pek çok konaklama seçeneği bulunmaktadır. İsterseniz otellerde isterseniz pansiyonlarda ya da kiralama yaparak yazlık evlerde kalabilirsiniz. Konaklama konusunda oldukça gelişmiştir.

Limni Adası Turistik Yerler

Midilli ve Limni Adalarının meşhur safari turlarına çıkabilirsiniz. Bu turlarda pek çok köy ve gizli yollar keşfedilmektedir.

Eftalou Plajı yakınlarında yer alan termal tesisler üzerinizdeki tüm yorgunluğunuzun atılmasını sağlayacaktır.

Ada, koruma altına alınan kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Eğer doğru zamanda giderseniz, hiç görmediğiniz kuş türlerini keşfedebilirsiniz.

Limni Adası'na yakın olan Midilli Adası'na giderek oradaki Doğa Tarihi Müzesi’ni gezebilirsiniz. Ayrıca volkanik bir bölge olan ve binlerce yıl önce taşlaşmış ağaçları görmek için Sigri'ye mutlaka uğramalısınız.

Limni Adası kumsalları birer efsanedir. Burada dalış, rüzgar sörfü, yelkenli ve uçurtma sörfü yapabilirsiniz. Ada bir bakıma sakin ve romantik bir tatil yapmak için uygundur. En önemli yapılarından biri Mirina Kalesi ve sokak aralarından tepesine çıkılabilmektedir.

Diğer yandan en eski şehirlerden biri olan Poliochni ve arkeolojik bir yerleşim olan Ifaisteia’yı görmeden gitmeyin. UNESCO’nun koruması altındaki Geopark’ı da ziyaret etmeyi sakın unutmayın.

Limni Adası Tarihi ve Özellikleri

Limni Adası, demircilik tanrısı olan Hephaistos'un adası olarak bilinmektedir. Kaynaklara göre Antikçağlarda burada farklı bir dil konuşulmakta ve tüccarlık yapılmaktaymış. Daha sonra Pelasg dili kullanılmaya başlanmış. Bildiğiniz üzere bu dil henüz çözülememiş bir dildir.

1456 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında, Limni Adası Osmanlı topraklarına katılmıştır. Trablusgarp Savaşı ardından hemen başlayan Balkan Savaşı'nda Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Fakat Osmanlı Devleti bu konuda sessiz kalmayı seçmiştir.

Ilıman iklimi ve doğası ile verimli topraklara sahip olan ada; meşe, zeytin ve ceviz ağaçları ile kaplıdır. Halk geçimini tarım, besicilik, balıkçılık ve şarapçılıktan kazanmaktadır. Limni Adası stratejik bir bölgede bulunmaktadır. Bu yüzden adada büyük bir askeri üs yer alır. Ege'nin ve hatta Akdeniz'in en güvenli sığınaklarından biri ise Mondros Körfezidir.

Avrupa'daki tek çöl Limni Adası üzerindedir. Kışları sert geçse de yaz aylarında havalar ısınır. Yavaş bir hayat tarzı adaya hakimdir. Turistik yerler bakımından ve tatil olanakları kapsamında gelişmiş bir ada olmasına rağmen Güney Ege'deki adalar kadar fazla ilgi görmemektedir. Fakat sessiz, sakin bir tatil planı yapanlar için oldukça idealdir.