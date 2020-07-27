Kuzey Ege'nin tatil cenneti Asso sahillerinde bayramda yüzde 100 doluluk bekleniyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tarihi dokusu, mimarisi, deniz ürünleri restoranları ve mavi bayraklı plajlarıyla özellikle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği turistik Assos sahillerinde, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Bölgedeki yaklaşık 2 bin yataklı, 50'ye yakın otel ve pansiyonun Kurban Bayramı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor. Rezervasyon işlemlerinin devam ettiği işletmelerde bayram öncesinde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor.



'ASSOS'TA GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI'



Assos’un deniz, tarih ve kültürün birleştiği nadide yerlerden biri olduğunu ifade eden Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, "Tatil için bulunmaz, eşsiz, bakir, koylarının geniş, mekanlarının temiz olduğu bir kentte yaşamaktayız. Bu koronavirüs dolayısıyla tüm konaklama işletmelerimizde, tüm tedbirler bizzat tarafımızdan da desteklenerek alındı. Değerli misafirlerimizi gönül rahatlığıyla Assos’a gerek günübirlik gerek konaklama olarak davet ediyoruz. Şu anda köyümüz işletmelerimizin normal şartların biraz altında olmak üzere yüzde 60-70 civarında bir doluluk oranımız mevcut. Kurban Bayramı dolayısıyla aldığımız tedbirlerle beraber doluluk oranımızın yüzde 100’e çıkmasını bekliyoruz” dedi.









'ASSOS TURİSTLERİN TERCİH ETTİĞİ BÖLGE'



Assos bölgesinin yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olduğunu belirten Ayvacık Kültür, Doğa, Turizm ve Spor Derneği Sözcüsü ve turistik tesis işletmecisi Mehmet Ünal Şahin, "Bölgemiz yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir bölge. Bayramda doluluk olacaktır. Türkiye’de ören yerlerinin en fazla gezilen 4'üncü sıradaki bir yer olarak değerlendiriliyor Assos Ören Yeri. Kurban Bayramı’nda da bu yoğunluk devam edecektir. Benim tavsiyem gelenlere araçlarıyla gezdikleri sırada park ettikleri yerlere dikkat etsinler. Yolları kapatmasınlar. Böyle olursa daha güzel bir tatil olur. Herkes onları bekliyor. Hareketlenme de başladı. Doluluk da yüzde 100’lere varacaktır" diye konuştu.









Assos’taki konaklama işletmelerinin gerekli tedbirleri aldığını da kaydeden Şahin, "Koronavirüs sürecindeki tedbirler kapsamında bir süre kapalı kalan işletmelerimiz, hijyen kurallarına dikkat ederek, temizlikleri yapıldı. Bütün lokantalar, oteller herşey hazır durumda. Bugüne kadar burada herhangi bir vakaya da rastlanmadı" diye konuştu. Assos Antik Kenti’nde pansiyon işletmeciliği yapan Ahmet Işık ise, "Assos’ta esnaf olarak gerekli önlemlerimizi aldık. Misafirlerimizi Kurban Bayramı’nda bekliyoruz” dedi.