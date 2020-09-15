Kurtuba Camii Nerede? Kurtuba Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Kurtuba Camii, günümüzde Cordoba Katedrali olarak hizmet veriyor. Yerel halk yapıyı İspanyolca “mescid” anlamına gelen “Mezquita” olarak biliyor. Endülüs Emevi sultanı I. Abdurrahman tarafından yaptırılmıştır. Yapı, 1984’de de UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir.

Kurtuba Camii Hakkında Bilgi

Caminin, asıl adı Kurtuba Ulu Camii’dir. Endülüs Emevi Devleti kurucusu I. Abdurrahman tarafından inşa ettirilmiştir. Sultan’ın caminin inşaatında çalıştığı da kayıtlarda geçiyor.

Caminin yapımında Irak, Suriye ve doğudan özel taşlar getirtiliyor. Cami genel anlamda bir yılda tamamlansa da yapılan eklemeler, düzenlemelerle tam anlamıyla 10 yılda tamamlanıyor. Boyutları bakımından İslâm âleminde Sâmerrâ Ulu Camii ile Ebû Dülef Camii’nden sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Cami yapıldıktan bir yıl sonra ibadete açılıyor. O dönemde Cordoba zengin ve büyüyen bir şehir olduğu için şehir büyüdükçe cami de büyütülmüş. I. Abdurrahman’dan sonra gelen sultanlar I. Hişam, II. Abdurrahman, III. Abdurrahman ve II. Hakem dönemlerinde camiye eklemeler yapılmış. Kral El Mansur döneminde camiye bir narenciye bahçesi eklenmiş.

Kurtuba Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kurtuba Camii, İspanya’nın Cordoba kentinde bulunuyor. Bu şehre Türkiye’den direk uçak seferleri bulunmuyor. Madrid, Sevilla ya da Malaga üzerinden aktarmalı gidebilirsiniz. Cami şehir merkezinde olduğu için ulaşımı son derece kolaydır. Kaldığınız otelin konumuna göre yürüyerek de gidebilirsiniz.

Trenle gitmek isterseniz, Cordoba şehir istasyonunda inip, yürüyerek gidebilirsiniz. Toplu taşıma araçları için 3 nolu hattı kullanıp, San Fernando durağında iniyorsunuz.

Kurtuba Camii Tarihi

Kurtuba Ulu Camii’nin inşasına 786’da başlanmıştır. Cami konum olarak Vadil-Kebir nehri kıyısındadır. Caminin inşası bir yıl sürüyor. I. Abdurrahman’dan sonra yerine geçen oğlu I. Hişam, Emevi Camiini örnek alarak camiyi 90 metre daha büyütmüş.

1. Hişam’dan sonra tahta geçen II. Abdurrahman, camiye 8’er sütun daha ekleterek, camiyi 25 metre daha büyütmüş. III. Abdurrahman döneminde, 20 m uzunluğundaki sade minare yıktırılarak daha yüksek ve gösterişli bir minare yaptırılmış. II. Hakem döneminde, Cordoba’nın artan nüfusu göz önünde bulundurularak camiye 12 sütun daha eklenerek, caminin bugünkü halini alması sağlanmış.

Kurtuba Camii Özellikleri

Kurtuba Camii, Roma, Arap ve Hıristiyan mimari izlerini taşıması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Cami, 120x120 m kare bir yapısı bulunuyor. Fakat bulunduğu alan 180x150 metredir. İnşasında büyük ölçüde antik döneme ve Vizigotlar’a ait devşirme malzemeyle birlikte taş ve tuğla kullanılmış. Caminin minaresi kare olup kenar uzunluğu 8,48 m'dir.

Ahşap işçilikle bezenmiş orta kubbe, birbiri üzerinden geçen 8 küçük kubbeden oluşuyor. Burada kırmızı ve beyaz renkler kullanılmış. Tavan ve duvar işlemelerinde Bizans’tan öğrendikleri mozaik işlemeciliğini kullanmışlar.

Caminin dışı ne kadar sade görünse de içi muhteşem bir zenginliğe sahiptir. Caminin içinde her biri 10 metre uzunluğunda 860 sütun bulunuyor. (Cami, Hıristiyanların eline geçmeden önce 1419 sütunu bulunuyordu.) Bu sütunlar kemerlerle desteklenmiş ve camiye iki katlı hava verilmiş. Kemerlerin alt tarafı at nalı, üst tarafı yarım ay şeklindedir. 360 adet olan bu kemerler yıl boyu güneş ışınlarının içeriye girmesini sağlıyor.

Caminin en göz alıcı bölümü mihraptır. 14 metre yüksekliğe sahip mihrabın duvarları altın işlemelidir. Zemin ise en kıymetli mermer ve süslü tahtalarla işlidir.

Kurtuba Camii Hikayesi

I.Abdurrahman Endülüs Emevi Devletini kurduktan sonra, yabancı bu topraklarda İslamın en güzel ve büyük camisinin inşasının hayalini kuruyordu. Hatta, caminin bir an önce bitmesi için yapımında kendisi de çalışmıştır.

Kurtuba Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Kurtuba Camii’ni İspanya’nın önde gelen mimarlarından Hernán Ruiz, Hernán Ruiz III, Diego de Ochoa Praves, Juan de Ochoa Praves birlikte yapmışlardır.