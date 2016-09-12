Bayramda İstanbul'da kızgın kumlardan serin sulara atlamak isteyenler için beach rehberi



Yaz gelince şehir hayatını çekilmez hale getiren sıcaklar en yakın beachlere akın etmemize neden oluyor. İstanbul'da son yıllarda sırayla açılan pek çok beach club ve plaj, tatil ihtiyacını gidermek için oldukça iyi alternatifler sunuyor. Çeşitli festivallere ve aktivitelere de ev sahipliği yapan bu mekanlar sosyalleşmek isteyenlerin yeni adresleri haline gelmiş durumda. İşte İstanbul'daki beachler:

1. Babylon Kilyos

Babylon son yıllara damga vuran yerlerden. İlk önce gece kulubü olarak akla gelse de Babyloncular yeni dinlenme ve eğlenme adreslerini Kilyos'ta beach club olarak hizmete soktular. Kilyos'ta özel bir koyda yer alan ve kendine özgü bir atmosfere sahip olan beach club yaz ayları boyunca sayısız müzik festivaline ve aktiviteye imza atıyor. Rahat ve keyifli bir ortam sunan Babylon Kilyos, Ege ve Akdeniz mutfağından oluşan yemek seçenekleri ve fast food yiyeceklerinden çeşitler sunan food trucklarla ziyaretçilerine değişik lezzetler sunuyor. Barında sunduğu birbirinden lezzetli kokteyllerle Babylon Kilyos sıcak yaz günlerine serinlik katıyor. Mekanın kum plajında güneşlenebileceğiniz gibi çim alandaki yastıklarda da gün boyu yorgunluk atabilirsiniz.

2. Suma Beach Kilyos

Kilyos'ta bulunan bir başka beach ise 2006 yılından beri hizmet veren Suma Beach. 2015 yılında yenilenen mekan müzik ve dinlenmenin şehirdeki en iyi adreslerinden biri. Oldukça geniş bir alanda hizmet veren beachte, restoran, piknik alanı, güneşlenme terası ve eğlence alanı olmak üzere pek çok alternatif mevcut. Su sporları, plaj voleybolu ve plaj futbolu gibi aktivitelerin yanı sıra mekanda ATV turlarına da katılabilmek mümkün.

3. Solar Beach Kilyos

2002 yılından beri hizmet veren Solar Beach Türkiye'nin en büyük plaj ve açık hava aktivite merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Geniş plajı, otopark alanı, yeme-içme alternatifleri, performans alanı ve spor etkinlikleriyle İstanbul'un en önemli beachlerinden biri olan Solar Beach, eşsiz kumsalı ile de ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor. Pek çok etkinliğe sezon boyunca ev sahipliği yapan mekan şehirden uzakta da eğlencenin nabzını tutuyor.

4. Burç Beach Kilyos

Boğaziçi Üniversitesi'nin işletmesi olan beach, uzun kumsalı, güneşlenme alanı ve balıkçı restoranıyla salaş ve keyifli bir şehirden kaçış alternatifi sunuyor. 2001 yılından beri hizmet veren mekan, pek çok su sporunun yanında plaj malzemeleri satan bir dükkanı da bünyesinde barındırıyor. Mekan, ferah performans alanı ve yoğun etkinlik takvimiyle ziyaretçilerine eğlence ve keyif vadediyor.