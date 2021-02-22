Korfu Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Korfu Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Korfu Adası, Yunanistan'ın kuzeybatısında yer alan Akdeniz’in bir kolu olan İyon Denizi'nde yer alıyor. Korfu Adası, ülkemize yakın konumu ile dikkat çekiyor ve Yunanistan’ın kapı vizesi ile girilemeyen adaları arasında yer alıyor. Bu nedenle adaya giriş yapabilmek için Shengen Vizesi almanız gerekiyor.

Korfu Adasına Nasıl Gidilir?

Korfu Adası'na gitmek için ülkemizden Atina aktarmalı uçak seferlerinden birini tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda Yunanistan'ın pek çok şehrinden otobüsler ile adaya gidebilir ya da özel aracınız ile uzun ama güzel bir tolculuk sonrasında adaya varabilirsiniz. Korfu Adası, büyük bir ada olduğu için yürüyerek bu güzel adanın her yerini keşfedemeyebilirsiniz. Bunun için ada içinde ulaşımını Green ve Blue Bus’lar ile sağlayabilirsiniz. Yemyeşil doğası ile kendinizi masal diyarında hissetmenizi sağlayacak bu adada çok sayıda gezilecek yer bulunuyor. Bunun yanında adada araç kiralayarak ya da kendi aracınızı kullanarak gezebilirsiniz.

Korfu Adası Gezilecek Yerler

Korfu Adası, özellikle de deniz tatili sevenler için muhteşem bir tatil bölgesidir. Bu bölgede İyon Denizi'nin tadını çıkarabilir ve plajlarda deniz, kum ve güneşin keyfini sürebilirsiniz. Bunun yanında ada merkezi ve tarihi bölgesinde çok sayıda adadaki görülebilecek yerler arasında yer alıyor.

Korfu Adası'nı tam anlamı ile gezebilmek ve bölgenin tadını çıkarabilmek için bölgede en az 1 hafta kalmanız gerekir. Korfu Adası'na her yıl binlerce turist akın ediyor. Eşsiz güzelliği ve doğal yapısı sayesinde gezmeniz ve görmeniz gereken yerler arasında Korfu Town, Kossiopi, The Achilleion Sarayı, Saint Michael Kraliyet Sarayları, Saint George, Dysalona Beach, Benitses, Glyfada ve Aşk Kanalı görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Korfu Adası Konaklama

Korfu Adası'nda tercih edebileceğiniz konaklama seçenekleri genellikle ada merkezinde bulunuyor. Ama özel aracınız varsa adanın farklı kesimlerinde yer alan konaklama seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Her bütçeye uygun farklı konaklama seçeneklerini ada içinde bulabilirsiniz.

Korfu Adası Tarihi

Korfu Adası'nın etrafında bulunan adacıklarla birlikte Korfu Adası'nın nüfusu 100 binin üzerindedir. Korfu Adası, Krekyra olarak da bilinir. Korfu ismi Grekçe'de "tepeler" anlamına gelir. Adanın yüzölçümü, 613, 6 kilometrekaredir. Adanın nüfusu büyük oranda Rum Ortadoks nüfustan oluşur. Aynı zamanda Korfu Adası, ülkenin en zengin adası olarak bilinir. Korfu Adası'nda iki hastane, bir üniversite ve golf sahası bulunur.

Korfu Adası'ndaki ilk yerleşim yerleri, MÖ. 730 yıllarına dayanır. Korfu Adası, Adriatik Denizi boyunca uzanır. Fransız ve İngiliz güçleri bölgeye hakimiyet kurarak askeri amaçla bölgeyi kullanmıştır. Daha eski dönemlerde ise, Roma, Bizans, Yunan ve Venedik hakimiyeti altında kaldı. Korfu, çok farklı ülkeler tarafından işgal edilmiş ve bunun izlerini de günümüze kadar taşımayı başarmıştır. Özellikle de sanat, mimari, tarihsel, mutfak ve pek çok özellikleri sayesinde kozmopolit bir özelliğe sahiptir.

Korfu Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Korfu Adası'nda çok sayıda yerli ve yabancı kişiye ev sahipliği yapan festivaller yapılıyor. Korfu'da sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir. Bölgede kış aylarında yaz aylarından daha çok yağış görülür. Korfu Adası'nın yıl boyu ortalama sıcaklığı 16,9'derecedir. Bölgenin yıllık ortalama yağış miktarı ise, 1.146 mm'dir. Bölgeye en fazla yağış ise, Kasım ayında düşüyor. Korfu Adasında en çok görülen en yüksek sıcaklık 36 derece en düşük sıcaklık ise, 10 derecedir.