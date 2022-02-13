Konfora lezzet katan oteller…
Gastronomi turizminin yükselen yıldızı Türkiye’nin mutfak kültürü çok zengin. Oteller de yeme-içme konusunda atılım içinde. Biz de konforla lezzeti buluşturan otelleri jürimize sorup Sevgililer Günü arifesinde özel bir yemek için de tercih edebileceğimiz 10 adres belirledik. Kimi yerel malzemeleri kullandığı menüsüyle öne çıkıyor, kimi kahvaltısıyla…
Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı
Şehrin ortasında
Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul
Tarihi binasıyla, konumuyla, hikâyeleriyle Six Senses Kocataş Mansions şehirde en romantik bulduğum yerlerden. Güzel havalarda iki bina arasındaki avluda kahve içmek ve vakit geçirmek çok zevkli. Yeni açılan İtalyan lokantası Scalini veya Latin mutfağı servis eden Toro’da yiyebilirsiniz. (0212) 355 55 00
Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini
Yöresel tatlar
Ida Blue Hotel, Adatepe, Çanakkale
Kaz Dağları’nın muhteşem coğrafyasının sunduğu organik ürünlerle Ege’nin doyumsuz tariflerini birleştiriyorlar. Otlar, taze deniz ürünleri, mevsimine göre oğlak eti, ev yapımı reçeller, yöresel peynirler, zeytin ve zeytinyağı öne çıkan lezzetleri. (0286) 752 10 45
Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı
Bağların içinde
Hotel Caeli & Caeli Winery Eceabat, Çanakkale
Kendi çiftlikleri var ve ekolojik tarım yapıyorlar. 18 yıllık mayayla kabaran ekmekler, kendi ürettikleri zeytinyağı, zeytin ve peynir çeşitleri, çiftliklerinde yetişen sebze ve meyveler usta şeflerin elinde yemeğe değil, bir damak tadı yolculuğuna dönüşüyor. (0286) 854 83 36
Erdal İpekeşen, Tempo Travel Yayın Danışmanı
Çorbası, kebabı, böreği...
Bolu Koru Hotels, Bolu
Tam 60 yılı geride bırakan Bolu Koru Hotels’in lezzetleri önceleri yolda duranların tercihiydi. Sonra 5 yıldızlı otel Bolu’nun popülerlik kazanmasıyla yatılı misafirlerin tercihi oldu. Yemeği sanata dönüştüren usta şeflerin, büyük titizlik ve en sağlıklı malzemelerle hazırladıkları, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetleri oldukça ilgi çekici. (0374) 225 22 91
Somer Sivrioğlu, Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı, şef
Her öğün mutlu ediyor...
Zeytinbağı, Balıkesir
Kaz Dağları, Çamlıbel’deki Zeytinbağı Oteli’nin ortağı ve şefi sevgili Erhan Şeker, doğaya, üreticiye ve ürüne saygılı ama hepsinden önemlisi çılgınca lezzetli yemekleriyle en saygı duyduğum şeflerin başında geliyor. Zeytinbağı’nın kahvaltısından akşam yemeğine her lezzeti ya arkasındaki ormandan ya çevre köylerin günlük pazarlarından ya da ufkundaki denizden. (0266) 387 37 61
Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı
Çay seremonisini kaçırmayın
Shangri-La Bosphorus, İstanbul
Shang Palace, Çin ve Kanton mutfağıyla Shangri-La’nın zengin Asya mirasını harmanlıyor. Ana vatanı Çin olan usta şeflerin elinden çıkan Uzakdoğu mutfağının eşsiz yemeklerini burada deneyimleyebilirsiniz. Özellikle ‘Kung Fu Tea Master’ tarafından yapılan çay seremonisini öneririm. (0212) 275 88 88
Zeynep Kakınç, Mutfak Dostları Derneği Başkanı
Yerel üreticiye destek
Hapimag Sea Garden Bodrum, Muğla
Merkezi İsviçre’deki otelin 9 restoranı var... Kendi ürettikleri zeytinyağının lezzeti inanılmaz. Yemeklerin her biri ayrı hikâyeye sahip. Otel kendi sebzesini yetiştiriyor, aynı zamanda bölge üreticilerini de destekliyor. (0252) 311 12 80
Bahar Akıncı, seyahat yazarı
Kahvaltısı da iddialı
Simurg Inn, Çanakkale
Ayvacık’a bağlı Ahmetçe Köyü’nün tepe noktasındaki otelin mutfak şefi Mehmet Meşe. Kullandığı tüm malzemeler bölgeden. Kahvaltısı özellikle tam bir şölen. (0536) 611 89 29
Deniz Sipahi, Hürriyet Ege temsilcisi
Her mevsime özel menü
Alavya, Alaçatı, İzmir
Şefi Hüseyin Pancar, Çeşme’nin pazarlarını, yerli üreticilerini, köylerini fırsat buldukça geziyor ve ürünlerinin tadına bakıyor. Seçtiği doğal ve katkısız ürünlerle kurguladığı menüsünü Mitu restoranda deneyin. (0232) 716 66 32
Canan Demiray, seyahat yazarı
Tarladan sofranıza
Manej, Urla, İzmir
Şef Hüseyin Büyükbostancı yönetimindeki Manej Masa’nın mutfağı da tarladan sofraya... Bu sıralar menüsünde lor sarması, tuzda kereviz, çıtır fava, mavi kuyruklu karides mücver var. (0544) 668 41 79