Konfora lezzet katan oteller…

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Şehrin ortasında

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul



Tarihi binasıyla, konumuyla, hikâyeleriyle Six Senses Kocataş Mansions şehirde en romantik bulduğum yerlerden. Güzel havalarda iki bina arasındaki avluda kahve içmek ve vakit geçirmek çok zevkli. Yeni açılan İtalyan lokantası Scalini veya Latin mutfağı servis eden Toro’da yiyebilirsiniz. (0212) 355 55 00



Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Yöresel tatlar

Ida Blue Hotel, Adatepe, Çanakkale



Kaz Dağları’nın muhteşem coğrafyasının sunduğu organik ürünlerle Ege’nin doyumsuz tariflerini birleştiriyorlar. Otlar, taze deniz ürünleri, mevsimine göre oğlak eti, ev yapımı reçeller, yöresel peynirler, zeytin ve zeytinyağı öne çıkan lezzetleri. (0286) 752 10 45



Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

Bağların içinde

Hotel Caeli & Caeli Winery Eceabat, Çanakkale



Kendi çiftlikleri var ve ekolojik tarım yapıyorlar. 18 yıllık mayayla kabaran ekmekler, kendi ürettikleri zeytinyağı, zeytin ve peynir çeşitleri, çiftliklerinde yetişen sebze ve meyveler usta şeflerin elinde yemeğe değil, bir damak tadı yolculuğuna dönüşüyor. (0286) 854 83 36



Erdal İpekeşen, Tempo Travel Yayın Danışmanı

Çorbası, kebabı, böreği...

Bolu Koru Hotels, Bolu



Tam 60 yılı geride bırakan Bolu Koru Hotels’in lezzetleri önceleri yolda duranların tercihiydi. Sonra 5 yıldızlı otel Bolu’nun popülerlik kazanmasıyla yatılı misafirlerin tercihi oldu. Yemeği sanata dönüştüren usta şeflerin, büyük titizlik ve en sağlıklı malzemelerle hazırladıkları, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetleri oldukça ilgi çekici. (0374) 225 22 91



Somer Sivrioğlu, Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı, şef

Her öğün mutlu ediyor...

Zeytinbağı, Balıkesir



Kaz Dağları, Çamlıbel’deki Zeytinbağı Oteli’nin ortağı ve şefi sevgili Erhan Şeker, doğaya, üreticiye ve ürüne saygılı ama hepsinden önemlisi çılgınca lezzetli yemekleriyle en saygı duyduğum şeflerin başında geliyor. Zeytinbağı’nın kahvaltısından akşam yemeğine her lezzeti ya arkasındaki ormandan ya çevre köylerin günlük pazarlarından ya da ufkundaki denizden. (0266) 387 37 61



Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı

Çay seremonisini kaçırmayın

Shangri-La Bosphorus, İstanbul



Shang Palace, Çin ve Kanton mutfağıyla Shangri-La’nın zengin Asya mirasını harmanlıyor. Ana vatanı Çin olan usta şeflerin elinden çıkan Uzakdoğu mutfağının eşsiz yemeklerini burada deneyimleyebilirsiniz. Özellikle ‘Kung Fu Tea Master’ tarafından yapılan çay seremonisini öneririm. (0212) 275 88 88



Zeynep Kakınç, Mutfak Dostları Derneği Başkanı

Yerel üreticiye destek

Hapimag Sea Garden Bodrum, Muğla



Merkezi İsviçre’deki otelin 9 restoranı var... Kendi ürettikleri zeytinyağının lezzeti inanılmaz. Yemeklerin her biri ayrı hikâyeye sahip. Otel kendi sebzesini yetiştiriyor, aynı zamanda bölge üreticilerini de destekliyor. (0252) 311 12 80



Bahar Akıncı, seyahat yazarı

Kahvaltısı da iddialı

Simurg Inn, Çanakkale



Ayvacık’a bağlı Ahmetçe Köyü’nün tepe noktasındaki otelin mutfak şefi Mehmet Meşe. Kullandığı tüm malzemeler bölgeden. Kahvaltısı özellikle tam bir şölen. (0536) 611 89 29



Deniz Sipahi, Hürriyet Ege temsilcisi

Her mevsime özel menü

Alavya, Alaçatı, İzmir



Şefi Hüseyin Pancar, Çeşme’nin pazarlarını, yerli üreticilerini, köylerini fırsat buldukça geziyor ve ürünlerinin tadına bakıyor. Seçtiği doğal ve katkısız ürünlerle kurguladığı menüsünü Mitu restoranda deneyin. (0232) 716 66 32



Canan Demiray, seyahat yazarı

Tarladan sofranıza

Manej, Urla, İzmir



Şef Hüseyin Büyükbostancı yönetimindeki Manej Masa’nın mutfağı da tarladan sofraya... Bu sıralar menüsünde lor sarması, tuzda kereviz, çıtır fava, mavi kuyruklu karides mücver var. (0544) 668 41 79