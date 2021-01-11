Konaklamaktan keyif alacağınız dünyanın en sıra dışı otelleri

Treehotel / İsveç



Kuzey İsveç’te bulunan Harads ormanlarının ağaçları arasında kurulmuş bu çok özel otelde çevre dostu bir konaklama yaşayabilirsiniz. Doğanın güzelliğini yansıtan şık odaların birçoğu orman manzaralı. Dahası, Treehotel‘in özel mutfağının hazırladığı yöresel yemekleri orman manzarasına karşı bir akşam yemeği sırasında tadabilirsiniz. Yaz aylarında ormanda doğa yürüyüşleri yapabilir, bisiklet turlarına katılabilirsiniz. Özel turlara katılarak Lapland bölgesi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.









İnsansız kale / İngiltere



İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'ndan yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan eski bir 19. yüzyıl deniz kalesi, bugün dünyanın en tuhaf konaklama mekanlarından biri olarak hizmet veriyor. Zamanında Fransızların yapacağı olası bir saldırıyı önceden gözlemleyebilmek için inşa edilen 7 dönümlük kale, bugün ziyaretçilerin kite sörf, jet ski ve kano ile keyifli vakit geçirebileceği bir otel olarak kullanılıyor.









Hotel Kakslauttanen / Finlandiya



Kuzey ışıklarını seyrederken iliklerinize kadar donmanıza gerek yok. Sıcacık cam iglonuzda uzanıp, vahşi doğanın ve renkli kuzey gecelerinin keyfine varabilirsiniz. Hotel Kakslauttanen, Aurora Borealis sezonunun başladığı ağustos ayının üçüncü haftasından nisan sonuna kadar açık.









Pioneertown Motel / ABD



Western filmlerinde rol alan aktörler için inşaa edilen Pioneertown Motel 1946’dan beri sinemasever gezginlere ilham veriyor. Western filmleri hayranlarının konaklamaktan son derece zevk alacağı otelde film yıldızlarının isimlerinin verilmiş olduğu odalar bulunuyor. Gene Autry’nin 9 numaralı odada güneş doğana kadar poker oynadığı otelde toplam 19 misafir odası var. 1 numaralı oda ise herkesin kitap okumaya ya da kart oyunları oynamaya geldiği veya kahve içtiği ortak oda. Adeta bir Vahşi Batı salonu gibi.









Hang Nga Guesthouse / Vietnam



Çılgın Ev, Tim Burton filminden fırlamış gibi görünüyor. Eğer Alice’in Harikalar Diyarı’nda neler yaşadığını merak ediyorsanız, burası deneyimleyeceğiniz muhteşem bir yer. Pencerelerden fışkıran ağaç yaprakları arasında huzur bulmak Hang Nga Guesthouse’da mümkün.











SiloStay / Yeni Zelanda



Hobbit evleri unutun, Yeni Zelanda’da silo şeklinde harika dairelerde konaklamaya ne dersiniz? SiloStay Daireler, gerek tasarımı gerekse çevre dostu özelliğiyle de göz dolduruyor. Adeta bir fabrikanın silolarını andıran SiloStay’de değişik bir konaklama deneyimi için ideal.









Giraffe Manor / Kenya



Nairobi’nin en ünlü otellerinden Giraffe Manor (Zürafa Malikanesi) 1930’lu yıllarda Afrika’ya safariye gelen Avrupalıların konakladığı yerlerden biriymiş. Otele ismini veren zürafalar ise sabah akşam ziyarete gelen, bazen uzun boyunlarını pencerelerden uzatarak misafirleri selamlayan bölgenin yerlileri.









Zaandam Inntel Otel / Hollanda



Amsterdam’ın Zaandam şehrinde bulunan ve üst üste yığılmış ev topluluğu şeklinde bir mimariye sahip olan 4 yıldızlı otelin yapımında bölgedeki tarihi evlerin mimarisinden esinlenilmiş. Amsterdam şehir merkezinin kuzey batısında kalan bu bölge, yerel ürünleri ile ün kazanmış ve yüzyıllar içerisinde tarım alanında o kadar gelişmiş ki “Hollanda’nın yemek sepeti” olarak anılmaya başlanmış. Zaan nehri kıyısında kurulan Zaanstad bölgesi ve Zaandam şehri her ne kadar Amsterdam’a giden turistlerin ilk uğradığı duraklardan biri olmasa da, bu küçük bölgeye kesinlikle uğramaya değer.