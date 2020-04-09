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Köln Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Köln Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Konsolosluklar yurt dışında ülkelerin belirli bölgelerinde bulunmaktadır. O bölgede yaşayan Türklerin birçok işlemleri kendilerine ait Türk Başkonsolosluklarda yapılmaktadır. Köln Türk Başkonsolosluğu bunlardan birisidir. Peki Köln Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? İşte, merak edilenler ve bilinmesi gerekenler.

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Köln Türk Başkonsolosluğu Almanya'da hizmet veren Başkonsolosluklardan birisidir. Köln Türk Başkonsolosluğu Almanya'da Türk İlgisini destekler. Ayrıca kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde de önemli rol oynar

 Köln Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

 Köln Konsolosluk doğum, ölüm, pasaport işlemleri, noter işlemleri, evlilik, askerlik ve nüfus işlemleri gibi hizmetler vermektedir. Görev bölgeleri Kreis Aachen, Stadt Aachen, Stadt Bonn, Kreis Düren, Erftkreis, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Stadt Köln, Stadt Leverkusen, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis bölgeleridir.

 Köln Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Almanya'da yer alan Köln Türk Başkonsolosluğu adresi şu şekildedir: Luxemburger Str. 285

 50354 Hürth Deutschland

 Köln Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Köln Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 08:30-13:00 ile 13:30-15:00 saatleri aralığındadır. Köln Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: (+49) 2233 97 41 80

 

 

 

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