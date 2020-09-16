Kocatepe Camii Nerede? Kocatepe Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Kocatepe Camii ilk projesi atıldığı zamanda fazla modern bir cami olarak görülmüştür. Bundan dolayı ilk yapılan proje iptal edilmiş ve yeni bir projenin yapılması istenmiştir.

Kocatepe Camii Hakkında Bilgi

Kocatepe Camii daha önce mimar Vedat Dalokay'ın hazırlamış olduğu projeye göre tasarlanacaktı. Fakat bu proje beğenilmeyince son anda inşa temelinden vazgeçildi ve yeni mimarların çizmiş olduğu projeye göre inşa edildi. Kocatepe Camii Turgut Özal döneminde tamamlanmış ve o dönemde açılmıştır. Kocatepe Camii şehrin merkezi bir konumunda yer almaktadır. Bundan dolayı da ulaşım son derecede kolaydır.

Kocatepe Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kocatepe Camii Ankara'nın Çankaya ilçesinin Kocatepe semtinde yer almaktadır. Son derecede merkezi bir konumda olmasından dolayı Kocatepe Camiye ulaşım kolaydır. Ankara merkeze geldikten sonra minibüs veya otobüsler aracılığı ile Kocatepe Camiye ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Ankaray ile birlikte yine başka ilçelerden Çankaya'ya gelerek Kocatepe'ye geçebilir buradan da yine Kocatepe Camii'ni görebilirsiniz.

Özel araç ile birlikte gelmek isteyen ziyaretçiler için de Kocatepe Camii son derecede yakın bir camidir. Ankara'nın Çankaya ilçesine gelerek Kocatepe semti tabelaları takip edildikten sonra Kocatepe Camii'ne ulaşım sağlanmaktadır. Kocatepe Camii'ne ulaşmak için aracınızı park ederek yürüme mesafesi ile yine camiye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kocatepe Camii Tarihi

Kocatepe Camii Ankara'nın Kocatepe semtine inşa edilmiş bir camidir. Caminin inşasına 1967 yılında başlanmıştır. Yaklaşık olarak inşası 20 sene sürmüştür ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı caminin tüm mal varlığını satın almıştır. Caminin tam olarak inşası ise 1987 yılında tamamlanmıştır. Kocatepe Camii için iki proje çizilmiştir. İlk olarak çizilen proje fazla modern ve Türk mimarisine uygun olmadığı düşünülünce proje zemine başlanmadan önce iptal edilmiştir.

Daha sonra 1967 yılında çizilen projeye göre inşa edilmesine karar verilmiştir. Fakat bu proje de yine eleştirilerin odak noktası oldu. Çünkü 1967 yılında çizilen bu proje ünlü mimar Mimar Sinan'ın çizdiği projelere benzediği iddia edildi. Bundan dolayı da cami projesi eleştirilmiş oldu. Caminin inşası ise beklenenden uzun sürmüştü. 1981 yılında tüm hakları satın alındıktan sonra 6 yıl sonra tamamlandı ve 1987 yılında tamamen ibadete açılmış oldu.

Kocatepe Camii Özellikleri

- Kocatepe Camiinin dört tane minaresi bulunmaktadır.

- Caminin minare yüksekliği ise tam olarak 88 metredir.

- Kocatepe Camii dört yarım kubbeden meydana gelmektedir.

- Minarelerin şerefelerine ise asansör yardımı ile ulaşım sağlanabilmektedir.

- Caminin avizeleri ve süslemeleri özel olarak tasarlanmıştır ve üretilmiştir.

- Çini yardımı ile süslemeler tamamlanmıştır.

Kocatepe Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Kocatepe Camii mimarı Hüsrev Tavla ve Fatih Uluengin'dir. Bu cami Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır.