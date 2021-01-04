Kısıtlamayla Beyşehir Gölü'ndeki kuş sayısı arttı

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan kuş cenneti Beyşehir Gölü, mevsimine göre 100'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göle güzellik katan kuşlar, son dönemlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olması ve göle açılan teknelerinde az olması nedeniyle hem kıyılara gelmeye başladı hem de sayıları arttı. Kuş Gözlem Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Arslan, göl ve çevresinde son 23 yılın en zengin kuş çeşitliliğinin olduğunu belirtti. Arslan şunları söyledi:









"Beyşehir’de su kuşları bakımından 23 yıldır görünmeyen bir durum var. Şu an da şehrin içinde, arkamızda görünen 5 bin tane sakar meke ve ördek çeşitleri bulunuyor. Bu da bir yerlerde işlerin ters gittiğini Beyşehir’de ise iyi gittiğini gösteriyor. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarının Beyşehir’de bulunan su kuşlarını rahatlattığını görüyorum. O imrendiğimiz Avrupa ülkelerindeki gibi fiyular, ördekler, yeşilbaşları Beyşehir’in parkında da görmek mümkün. Şu anda arkamızda bulunan su kuşu topluluğunu izleyenler çok uzakta zannetmesinler. Burası Beyşehir’in içi ve böyle bir güzellik yaşanıyor. Doğaseverlerin bu dönemi değerlendirmelerini istiyorum. Beyşehir Gölü'ne davet etmek istiyorum. Çünkü Beyşehir Gölü'nün şöyle bir avantajı var, şehir merkezinden çok uzağa gitmeden hiçbir ekipmana sahip olmadan bir sürü su kuşu türünü görebilirler. Burada fiyularımız, çamurcularımız, çıkıkçılarımız ve yeşil başlar var. Bu kuş türlerinin hemen kent merkezinden çayınızı yudumlarken görebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla doğaseverleri hafta içi Beyşehir’e davet ediyorum''









Beyşehir Fotoğraf Kulübü Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise ''Kuş gözlemi anlamında Beyşehir çok şanslı, çıplak gözle bile sahil kenarından birkaç çeşit kuşu görebilirsiniz. Özellikle bahriler, karabatak martılar, beyaz balıkçıllar ve enderde olsa pelikanları görebilirsiniz. Pandemideki kısıtlamalar sonrasında doğa kendine geldi. Kuş zenginliği ve çeşitliliği arttı. Gözlemlemek daha kolay hale geldi. Bizlerde kuş fotoğraflarımızı daha kolay çekmeye başladık'' diye konuştu.