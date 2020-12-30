Kısıtlama sonrası gidilecek İstanbul'un yanı başındaki yürüyüş rotaları

Ballıkayalar Milli Parkı

Kocaeli’nin Tavşanlı Köyü sınırları içinde yer alıyor. Aslında yemyeşil bir vadi içinde konumlanıyor dersek daha doğru olur. Kanyonu, göletleri ve şelaleleriyle tam bir cennet… Milli Park içerisinde, çeşitli zorluk seviyelerinde birçok yürüyüş parkuru alternatifi var. Kanyonun üstünde bulunan parkuru seçtiyseniz kaya tırmanışı yapan maceraseverleri görebilirsiniz. Ayrıca kanyonun içinden, Ballıkaya Deresi’ni takip ederek yapacağınız yürüyüşlerde küçük göletlerden geçebilirsiniz. Harika kareler yakalayacağınız kesin…







Binkılıç Köyü ve Istranca Ormanları

Huzuru bulacağınız bir köy ve yemyeşil bir orman burası… İstanbul’dan bir-iki saat süren yolculuk sonrası Binkılıç Köyü’ne ulaşmak mümkün… Sonrası ise tarih ve doğanın için unutulmaz bir yürüyüş… Binkılıç köyünde Roma dönemine ait kalıntılara rastlayacaksınız. Her adım attığınızda farklı şeylerle karşılaşacağınız kesin… Asıl yürüyüş rotanızı ise Istranca Ormanları’nda meşe, gürgen ve kayın ağaçlarının arasında olacak. Burada turlarken İstanbul il sınırlarında olduğunuza inanamayacaksınız.









Pürenli yaylası

Pürenli yaylası genelde kampçıların uğrak noktalarından… Doğasına hayran kalacağınız Pürenli’de unutulmaz bir hafta sonu geçireceğiniz garanti. Üstelik İstanbul’a da 2,5-3 saat uzaklıkta… Yaylaya gelip yürüyüşe başladığınızda Büyük Balıklı, Hira ve Kardüz yaylalarından rotanıza uygun olanları seçip yola koyulabilirsiniz… Hatta bölgeye bazı tur şirketleri yürüyüş turları da düzenliyor. Kolay ve orta derece turlardan birini satın alıp maceraya da atılabilirsiniz.









Dümbüldek suyu

Dümbüldek suyu ve mesire alanı İstanbul’dan kaçıp temiz havada güzel bir hafta sonu geçirmek için oldukça ideal bir yer. Kocaeli’nde Derince ilçesindeki Karagöllü Köyü mevkiinde yer alıyor. Dümbüldek suyunu özel kılan ise çeşitli hastalıklara şifa olması… Özellikle böbrek taşı düşürmeye ve kum dökmeye iyi gelen şifalı bir su… Mesire alanı ve yeşilliğiyle doğa harikası bir yer olan Dümbüldek Suyu mesire alanı, şifa aramaya gelen ve piknik yapmak isteyenler için çok güzel bir yer.









Kargalı şelalesi

Gebze’ye bağlı Kargalı köyünün içerisinde bulunan şelale, huzurun adresi… Köyün içinden geçen orman yolu, şelaleye varana kadar ince bir patikaya dönüşüyor. İsterseniz şelaleden köye tekrar dönerek 9 kilometrelik bir parkur yapabilirsiniz.