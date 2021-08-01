Kişisel tur rehberiniz cebinize girdi!

Yazarımız Saffet Emre Tonguç, dünyada pek az benzeri olan bir mobil uygulama hazırladı. Bu uygulama gittiğiniz yerlerdeki her türlü görülmesi gereken tarihi ve doğal güzellikleri, yeme-içme ve konaklama önerilerini, 2004’ten beri yazdığı yazıları, çektiği televizyon ve YouTube programlarını tek tuşla cebinize getiriyor. Tesislere direkt çevrimiçi ve aracısız rezervasyon da yapılabilen uygulamasını konuştuk.

SET uygulamasının ortaya çıkış hikâyesini anlatır mısın?

Hayattaki motivasyonum hep üretmek ve ürettiğim şeyi paylaşabilmek. Sosyal medyada aktif olduğum kadar kitaplarım, gazete ve dergi yazılarımla TV programlarıma da hep öncelik verdim. Geçen sene bir yılda altısı Türkçe, beşi İngilizce ve biri Almanca olmak üzere piyasaya tam 12 tane kitap çıkardım. ‘Kanatlarımda İstanbul’ kitabım, kısa bir sürede 13 baskı yaptı.

‘Butik Oteller’ kitabın da benzer bir ilgi gördü...

O kitabı yazma amacım pandeminin ortasında turizm sektörüne bir ivme kazandırabilmekti. Rekor sürede hazırladım. Dediğin gibi çok ilgi görünce de rotamı genişlettim. 26’ncı baskısı oldu. Hatta en son listeme eklenen bu kitabın İngilizcesi ‘Boutique Hotels Turkey’ çıktı. Tüm bunlara gelen olumlu yorumlar beni bu adımı atmaya teşvik etti.

Uygulamanın arkasında kitaplarına gösterilen ilgi var yani...

Evet, tam da bu nedenle meslekteki 35 yıllık deneyimimi dijitale taşımak fikri düştü aklıma. Kitap yazmak ve sayfalarında kaybolmak ayrı bir keyif ama artık sahne dijitalin. Daha dinamik bir bilgi kaynağı olması için böyle bir proje düşündük. Daha yolun başındayız, her geçen gün uygulamayı zenginleştiriyoruz.

TÜM İŞLERİM BİR ARADA

Bu uygulamayı neden indirsin kullanıcılar?

O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki; hâlâ her seyahatimde beni şaşırtan birbirinden şahane oteller, dünya standardının üstünde lezzetler sunan restoranlar keşfediyorum. İstiyorum ki takipçilerimiz de benimle birlikte bu keşif yolculuğuna ortak olsun. Bunu yaparken de gittiği yerin tarihi güzelliklerine, müzelerine, plajlarına, en iyi kafelerine kolayca ulaşsın. Bulunduğu yerin hikâyesini aynı uygulama üstünden benim yazılarımdan okusun. Orada bir televizyon programı çektiysem izleyebilsin. Zamanla yarıştığımız dijital çağda, tüm ihtiyacı olan bilgilere deneyim süzgecinden geçmiş olarak bir arada ulaşabilsin. Bu uygulama aslında bütün yaptığım işlerin bir araya gelmesi gibi.

Çıkar çıkmaz çok kişi indirdi uygulamanı, şu an durum nedir?

Instagram’da haberi verdiğim postu paylaştıktan sonra 24 saat içinde 10 bin kişi indirdi. Bu büyük bir rakam! Yaklaşık bir haftalık sürede App Store’un en popüler uygulamalarında 2 numaraya kadar yükseldi. Şu anda 20 bin civarındayız. Google Play ve App Store’dan benim adımı yani Saffet Emre Tonguç yazdıklarında bulup ücretsiz indirebilirler.

YABANCILAR DA İNDİRECEK

Ücretsiz olması da ilginç... Bu böyle devam edecek mi?

Fayda sağlamak en büyük motivasyonum. Ne kadar çok insana bu bilgileri aktarabilirsem o kadar mutlu oluyorum. Yaşadığımız dönemde bilgiye ulaşmak çok kolay ama rafine ve doğru bilgiye ulaşmak da bir o kadar zor. Bu sebeple ücretli bir uygulama olmayacak. Amacımız kullanıcılara sınırsız ve güncel bilgiyi kolay aktarabilmek.

İki dilli bir uygulama. Yabancılara nasıl tanıtacaksın?

Sosyal medya hesaplarımdan 1.5 milyon kişiye ulaşıyorum. İçinde yabancı takipçiler de var. ‘Her şey dahil’ konseptinin yoğun olarak uygulandığı ülkemizde yabancı turistlerin ülkemizin tüm güzelliklerini bilmesi benim için çok önemli.

‘EN BÜYÜK ŞANSIM...’



“Sevdiğim işi yapıyorum, bu benim en büyük şansım. O sebeple de ne yaparsam keyifle yapıyorum. Mutlu olduğum işler başkalarını da mutlu ediyor. Tabii ki bu işlerin altından tek başıma kalkmam bu tempoyla mümkün değil. 7 kişilik, birbirini çok iyi tanıyan ve uyumlu bir ekibim var. Ekibimden de öte hem takipçilerimin hem de dostlarımın önerileri benim için çok değerli.”