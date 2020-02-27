Kiraz Çayı hayat buldu

Bozdağ'a yağan karlar erimesi, Kiraz Çayı'nı besledi. Kiraz Çayı, Beydağ Barajı'nı ve Küçük Menderes Nehri'ni beslemesi nedeniyle dikkat çekerken, bu durum üreticileri sevince boğdu. İşi gereği sık sık Kiraz’a gittiğini belirten Özen Bıldır, "Küçük Menderes Nehri'nin ana kaynağı Kiraz Çayı'nda su görmek bizi memnun etti" dedi.



Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Kiraz Çayı üzerinde yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresi değişti. DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü, Kiraz Çayı Islah Projesinin ilk etabında 6.5 kilometrelik hatta yapılan düzenleme ile dere yatağında temizlik çalışması yaptı. Konu hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Hisar Mahallesi'nden başlayan projenin çalışmaları ilçe merkezi, Şemsiler, Arkacılar, Yağlar mahallelerinde devam etti. Kiraz Çayı'nın 6.5 kilometrelik kısmında sağlı sollu toplam 13 kilometrelik alan yeniden düzenlendi. Toplam 190 hektar arazi de taşkın riskinden kurtarıldı" dedi.



Projenin ikinci aşamasının Kiraz Çayı'nın iki yakasına yapılacak 36 bin metreküp taş tahkimatını kapsadığını belirten Aydın, "Şu ana kadar dört kilometrelik hattın 2 bin 700 metresinde taş tahkimatı tamamlandı. Ekiplerimiz, 2019 yılı içerisinde Kiraz Çayı'nda 1 milyon 281 bin 245 metreküplük kazı yaparken 19 bin 122 metreküp taş tahkimatını bitirdi" dedi.