Kaşık Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kaşık Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kaşık Adası, 1950 yıllarından bu yana el değiştirse de her zaman özel mülkiyet olarak kalmıştır. İlk Danon ailesi tarafından daha sonra da turizm firması tarafından satın alınmıştır.

Kaşık Adası Hakkında Bilgi

Kaşık Adası, Marmara Denizi üzerinde bulunan prens adalar topluluğundan biridir. İstanbul şehrine bağlı olan bu ada, Herbeliadaya ve Burgazadasına yakın özel mülkiyetli bir adadır. Adaya herhangi bir şekilde ziyaret yapılamadığı gibi yalnızca teknelerle deniz bölümü kullanılabilir.

Adanın yüzölçümü 0.008 kilometre karedir. Küçük bir ada olmasından dolayı eski yıllarda sürgün yeri olarak kullanılırdı. O tarihlerde Pita adası ismiyle anılırdı. Daha sonra Pide Adası olarak değiştirildi ve bir süre bu isimle bilindi. Daha sonra kuş bakışı görünümünde kaşığa benzetildiğinden, adı Kaşık adası olarak değiştirildi.

Kaşık Adası, şu an Akmerkez’in de sahibi olan Dinçkökler turizm firmasına aittir. Firma, ada üzerine turistik tesisler yapmak istemiş fakat bu tesisler adanın doğal güzelliklerine zarar vereceği için Ada Dostları Derneği’nin itirazları sonucunda, belediye tarafından çalışmalar durdurulmuştur. İnşaat halindeki yapıların hala ada üzerinde olduğu bilinmektedir. Ayrıca iki adet özel mülk konaklama evi ve basit yapıda bir iskele ada üzerinde yer almaktadır.

Aslen Londra'da yaşayan, mağazalar zinciri sahibi Remzi Gür'ün, Kaşık Adası üzerinde bir yazlığının olduğu ve yaz aylarını burada geçirdiği bilinmektedir. Remzi Gür aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan’ın kızlarının eğitim masraflarını üslenen kişi olarak da bilinmektedir.

Kaşık Adası Tarihi

Adanın tarihi diğer adalarda olduğu gibi çok eskilere dayanır. Fakat hakkında geniş kapsamlı bir bilgi yoktur. Çok eski tarihlerde sürgün yeri olarak kullanılmaktaymış. Pek çok uygarlık sürgün edeceği kişileri bu adaya göndermiş. Osmanlı Devleti topraklarına katılınca iskana açılmış. Daha sonra 1950 yıllarında mülkiyet hakkını Musevi kökenli Danon ailesi satın almıştır. Danon ailesinden sonra ada, İstanbul'un Etiler ilçesinde yer alan Akmerkez'in sahibi, iplik fabrikatörü Dinçkökler turizm firmasına satılmıştır.

Firma adayı bir turizm bölgesine dönüştürmek ister. Fakat Ada Dostları Derneği adanın yapısını bozacaklarından dolayı duruma itiraz eder ve inşaat belediye tarafından durdurulur. Bu gerekçenin en büyük sebebi ise ada üzerinde patlatılan dinamitlerdir.

Kaşık Adası Nerede?

Kaşık Adası, Marmara Denizi üzerinde yer alan ada topluluğundan biridir. Ada, Heybeliadaya 700 metre uzaklıktadır. Burgazada'nın da doğusunda kalır.

Kaşık Adası’na Nasıl Gidilir?

Kaşık Adası özel bir mülkiyettir bu yüzde ziyaret gerçekleştirilemez. Fakat yakınında yer alan adalara giderek Kaşık Adası’nı uzaktan görebilme şansınız vardır. Diğer yandan motor ya da kayıklar vasıtasıyla yalnızca deniz alanı kullanılabilir.

Kaşık Adası Gezilecek Yerler

Kaşık Adası özel bir mülkiyet olsa da eskiden sürgün yeri olarak kullanılırmış. Adayı satın alan turizm firması üzerine adaya zarar verebilecek inşaatlar yapmaya başlayınca, belediye inşaatı durdurmuştur. Şu an üzerinde iki adet ev bir de iskele yer almaktadır. Fakat özel mülkiyet olduğu için adayı gezmek mümkün değildir.

Kaşık Adası Konaklama

Kaşık adası özel mülkiyet olmasından dolayı herhangi bir konaklama yeri yoktur.

Kaşık Adası Özellikleri

Ada, kuş bakışı görünümünden dolayı kaşığa benzediği için, Kaşık Adası olarak adlandırılmıştır. Doğal güzelliklere sahip, berrak suları ve ağaçlık alan olması ile bilinir. Ada üzerinde herhangi bir tarihi eser kalıntısına rastlanmamıştır.