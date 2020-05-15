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Karadeniz yeşile büründü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Karadeniz yeşile büründü

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran Karadeniz baharla birlikte tekrar yeşile büründü.

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Karadeniz’in türkülere konu olan ormanları ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşillenmeye başladı. Kumru ilçesinin özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde ve oksijenin bol olduğu yaylalarda renk cümbüşü yaşanırken, yaylalarda ise besiciler koyunları ile doğallığa renk kattı.

Karadeniz yeşile büründü

Renk cümbüşünün oluştuğu yeşilliklerin içinde yaylaları gezenler, eşsiz doğa manzaraları eşliğinde fotoğraflar çektirirken, insanların buraları ziyaret etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Karadeniz yeşile büründü


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