Karadeniz yeşile büründü

Karadeniz’in türkülere konu olan ormanları ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşillenmeye başladı. Kumru ilçesinin özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde ve oksijenin bol olduğu yaylalarda renk cümbüşü yaşanırken, yaylalarda ise besiciler koyunları ile doğallığa renk kattı.

Renk cümbüşünün oluştuğu yeşilliklerin içinde yaylaları gezenler, eşsiz doğa manzaraları eşliğinde fotoğraflar çektirirken, insanların buraları ziyaret etmeleri gerektiğini belirtiyor.







