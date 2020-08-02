Karadeniz yaylalarında renk cümbüşü

Balıyla ünlü

Anzer Yaylası - Rize



Karadeniz’in çiçekleriyle ünlü yaylalarından biri Anzer. İkizdere ilçesinde 2.105 metre yükseklikteki yayla, Ballıköy adıyla da anılıyor. Bir taraftan Çoruh Nehri ve Bayburt’a, diğer taraftan Trabzon Uzungöl Turizm Merkezi’ne bağlanıyor. Bir geçiş bölgesinde

olmasının getirdiği kültürel etkilerin yanı sıra Meles, Petran, Kabahor, Garzavan yaylalarıyla çevrili konumuyla ilgi çekiyor. Endemik çiçek türleri sayesinde üretilen dünyaca ünlü balıyla da adından söz ettiriyor.



Gözbebeği ormangülleri

Sisdağı Yaylası - Trabzon



Trabzon’un Sisdağı Yaylası’nda açan mor ve pembe ormangülleri, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor. Bölgede ‘deli bal’ diye bilinen balın ana kaynağı da olan ormangülü, yaylaları mora ve pembeye bürüyor. Her yıl mayıs ve haziranda Karadeniz’in yüksek kesimlerinde açan ormangülü (komar) ve sifin çiçekleri hem arıcıların hem de doğa fotoğrafçılarının gözdesi.









Papatyaların en güzel hali

Eskala Yaylası – Trabzon



Trabzon’un Şalpazarı ilçesi sakinlerinin göç ettiği Eskala Yaylası doğal güzellikleriyle büyülüyor. Geniş yaylada kır papatyaları arasında çiçek toplayan çocuklar her yaz renkli görüntüler oluşturuyor.



Kiralık ev bulabilirsiniz

Komati Yaylası - Rize

Çamlıhemşin’e bağlı yaylaya otomobille ulaşmak mümkün. Zengin bir orman örtüsüne sahip yaylaya serpiştirilmiş gibi duran Karadeniz köylerine özgü ahşap yüksek evler doyumsuz manzaralar sunuyor. Ortasından geçen ve Fırtına Deresi’nin kolu olan Komati Deresi buraya ayrı bir güzellik katıyor. Dortin bölgesindeki kara kovanların ve bayırlara yayılan büyük küçük hayvanların görüntüsü görenleri büyülüyor. Turizme açılan yaylada kiralık ev bulabilmek, organik bal, peynir ve yağlardan tadabilmek mümkün. Kamp yapmak isteyenler için de ideal olan yaylada açan sarı çiçekler doğaseverlere eşlik ediyor.



En renkli yayla

Cimil Yaylası - Rize



İkizdere’de termal kaplıca ve şelalelerle, çamla kaplı ormanlık alandan geçilerek ulaşılan Cimil Yaylası, deniz seviyesinden 2.050 metre yükseklikte. Taş ve ahşap evlerin bulunduğu yaylaya çıkanlar, civardaki Faso, Hostaval ve Cimil şelalelerini de görebilir. Yaylada açan binbir çeşit çiçek yolculuk boyunca size eşlik ediyor.









Yabankeçilerinin yurdu

Elevit Yaylası Rize



Çamlıhemşin’de 1.884 metre rakımdaki bu yayla daha çok gurbetçiler tarafından ziyaret ediliyor. Konaklama imkânı yok. Geleneksel yayla evleriyle bilinen Elevit’in horonları da ünlü. Her yıl ağustosta yapılan şenlikleri çok ilgi görüyor. Başta yabankeçisi olmak üzere Karadeniz’e özgü diğer yabani hayvanları da görmek mümkün. Yaylanın ortasından geçen derenin her iki yakasında yamaçlarda açan çiçekler görsel şölen sunuyor.



Çiçek denizi

Petran Yaylası - Rize



Yayla çiçekleri denince kuşkusuz birçok yayla akla gelir ancak özellikle temmuzda bir yayla var ki açan çiçekleriyle büyüleyici bir güzelliğe bürünür. Petran Yaylası... Rize’nin İkizdere Vadisi’nden başlayan yayla yolculuğunda dere boyunca dar vadileri geçerek Anzer Vadisi’ne gidiliyor önce. ‘Kamanın Dibi’ mevkiinden sola ayrılarak kıvrımlı yollardan Petran Yaylası’na ulaşılıyor. Muhteşem doğası, zengin endemik çiçek türleri, temiz havası ve asırlık kütük evleriyle çevrili, deniz seviyesinden 1.352 metre yükseklikteki Petran, yayla çiçeklerinin en güzel haline ev sahipliği yapıyor.









Kamp ve karavana uygun

Taşköprü Yaylası - Gümüşhane



Zengin florası ve bu floranın sunduğu renk cümbüşü görmeye değer. Yayla sınırlarındaki Çakır Göl ve çevresiyle yayla civarındaki

birçok alan kamp-karavan turizmi için oldukça elverişli.



Oksijen cenneti

Kümbet Yaylası - Giresun



Giresun’da geniş çam ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet Yaylası, Dereli ilçesine bağlı. Çam ormanlarında yürüyüş yapabileceğiniz Kümbet Yaylası bol oksijeni, çiçek ve çam kokulu temiz havası için tercih ediliyor









Zifinler arasında

Şolma Yaylası - Trabzon



Maçka’ya 22, Trabzon merkeze 50 kilometre mesafede konumlanan Şolma Yaylası yaklaşık 1.800 metre yükseklikte. Sapsarı zifin çiçeklerinin dört bir yanınızı saracağı yaylada mor orman güllerine de rastlayabilirsiniz.