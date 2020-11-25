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Kapadokya'yı andıran 2 bin yıllık güzel: Kilistra Antik Kenti
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 25.11.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Kapadokya'yı andıran 2 bin yıllık güzel: Kilistra Antik Kenti

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kilistra Antik Kenti, 2 bin yıllık geçmişi, kayalara yapılmış oyma kilise ve şapelleri, sarnıç ve su kanallarıyla Orta Çağ'ın izlerini taşıyor.

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 Kapadokya'daki gibi lav yığılmalarıyla meydana gelen volkanik arazi üzerine kurulu antik kenti, tarihi ve coğrafi güzelliğinin yanı sıra sonbaharda da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kapadokyayı andıran 2 bin yıllık güzel: Kilistra Antik Kenti


Meram ilçesi Gökyurt Mahallesi sınırı içinde, Kapadokya'daki gibi lav yığılmalarıyla meydana gelen volkanik arazi üzerine kurulu Kilistra Antik Kenti, tarihi ve coğrafi güzelliğinin yanı sıra sonbaharda da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kapadokyayı andıran 2 bin yıllık güzel: Kilistra Antik Kenti

Sonbaharın son anlarının yaşandığı bugünlerde yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Antik Kent'teki yapılar, etrafındaki ağaçlarla eşsiz güzelliklere kucak açıyor. Köprüleri, sarnıçları ve ibadethaneleriye görenleri büyüleyen Kilistra, tarihi mirası ve coğrafi güzelliklerinin yanı sıra sonbaharda bitki örtüsünün renk değiştirmesiyle ziyaretçilerine mevsimin tüm güzelliklerini yaşatıyor.


Kapadokyayı andıran 2 bin yıllık güzel: Kilistra Antik Kenti

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