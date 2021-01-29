Kapadokyaâ€™da kar beyaz gÃ¼zellik

YaklaÅŸÄ±k bir saat yaÄŸan kar, ÃœrgÃ¼p, GÃ¶reme, Zelve, PaÅŸabaÄŸlarÄ±, UÃ§hisar ve Ã‡avuÅŸin'deki peribacalarÄ±na ayrÄ± gÃ¼zellik kattÄ±. Yerli ve yabancÄ± turistler karla kaplanan peribacalarÄ± ile doÄŸal kaya oluÅŸumlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde fotoÄŸraf Ã§ektirdi.







GÃ¶reme ve UÃ§hisar'daki vadilere renk katan gÃ¼vercinlerin, beyaz Ã¶rtÃ¼yle buluÅŸan peribacalarÄ± arasÄ±nda uÃ§masÄ± gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸtururken, esnaf aÃ§ kalmamalarÄ± iÃ§in kuÅŸlara yem verdi. Ordu'dan arkadaÅŸlarÄ±yla Kapadokya'ya gelen UÄŸur BÃ¼yÃ¼kÃ¶ksÃ¼z, AA muhabirine, bÃ¶lgede karla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n sÃ¼rpriz olduÄŸunu belirtti.

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Kapadokya'da doÄŸanÄ±n sunduÄŸu manzaranÄ±n doyumsuz seyir keyfi yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BÃ¼yÃ¼kÃ¶ksÃ¼z, "GeÃ§en yÄ±l yaz sezonunda gelmiÅŸtim. YazÄ±n ayrÄ± bir gÃ¼zelliÄŸi var, kar yaÄŸÄ±nca da muhteÅŸem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bÃ¼rÃ¼nÃ¼yor. DÃ¼n gece kar yaÄŸÄ±nca burayÄ± beyazlar iÃ§inde gÃ¶rmek de nasip oldu. Ãœlkemizin Ã§ok farklÄ± gÃ¼zellikleri var ama Kapadokya bambaÅŸka manzaraya sahip. Herkesin gÃ¶rmesini tavsiye ederim." diye konuÅŸtu.

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PeribacalarÄ± arasÄ±nda gezinti yapan ABD'li turist Tiffany Butler de ilk kez geldiÄŸi Kapadokya'nÄ±n doÄŸal, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel dokusuna hayran kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.







