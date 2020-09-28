MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
GeriSeyahat Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Kapadokya'da Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 11'inci yüzyılda yapılan Hallaç Manastırı'nın, turizme kazandırılması isteniyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesi'nde 11'inci yüzyılda kayaların oyulması ile yapılan Hallaç Manastırı, geçmişte rahiplerin bölge halkına ilaç hazırladığı ve tedavilerinin yapıldığı hastane olarak hizmet verdi. Kayalık geniş bir alanın oyulması ile inşa edilen ve aynı zamanda kilise olan tarihi yapı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kapadokyada Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor



Kapadokya kültür araştırmacısı yazar Ali Kaptan, Hallaç Deresi mevkiinde yaklaşık 8 bin metrekarelik alandaki dev kayanın oyulması ile manastırın oluşturulduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ön cephesinde özel olarak oluşturulmuş oldukça geniş bir dinlenme alanına da sahip manastırın kayadan oyma bölümlerinin birinde Hz. İsa’nın havarilerinin sayısı kadar 12 adet niş bulunduğunu belirten Kaptan, bu alanda büyük bir olasılıkla ruhsal sorunları olan hastaların o dönemde tedavi edildiğini kaydetti. Yüksekliği 30 metreye kadar ulaşan dev tüf kayadan oyma merdivenler bulunduğunu ifade eden Kaptan, bu bölümlerin özellikle Selçuklular döneminden itibaren güvercinlerin barınma yeri olarak yeniden düzenlenip kullanıldığını söyledi.

Kapadokyada Hallaç Manastırı, turizme kazandırılmayı bekliyor



Yazar  Ali Kaptan, 8 bin metrekarelik bu alanın düzenli bir alt yapı ağı oluşturulmasının ardından  bölge turizmine kazandırılması gerektiğini belirtti.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle