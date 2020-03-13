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Kapadokya'da balonların görsel şöleni
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Kapadokya'da balonların görsel şöleni

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya`da sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gün doğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonları peribacaları ile birlikte eşsiz bir güzellik oluşturuyor.

Kapadokyada balonların görsel şöleni

Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeyi görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, balonlara yoğun ilgi gösteriyor.

Kapadokyada balonların görsel şöleni

Sabahın erken saatlerinde havalanan balonların gökyüzündeki görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kapadokyada balonların görsel şöleni

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