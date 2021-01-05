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Kapadokya bölgesini 992 bin 620 turist ziyaret etti
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Kapadokya bölgesini 992 bin 620 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini 992 bin 620 turist ziyaret etti


Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 159 bin 245, Şubat ayında 106 bin 21, Mart ayında 57 bin 628, Haziran ayında 16 bin 791, Temmuz ayında 80 bin 220, Ağustos ayında 158 bin 800, Eylül ayında 120 bin 107, Ekim ayında 175 bin 612, Kasım ayında 87 bin 700 ve Aralık ayında 30 bin 496 yerli ve yabancı turist olmak üzere 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini 992 bin 620 turist ziyaret etti



Korona virüs ile mücadele kapsamında ise Kapadokya bölgesinde Nisan ve Mayıs aylarında müze ve ören yerleri ziyarete kapatılmıştı.
Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini ise 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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