Kanallar ve köprüler diyarı: Amsterdam

Burası tam anlamıyla Avrupa’nın bisiklet cenneti



Amsterdam dümdüz yollarıyla tam bir bisiklet cenneti. Bisiklet kullanımı çok yaygın ve güvenli olduğundan şehri ve hatta ülkeyi bisikletle dolaşmak mümkün. Nefes alabileceğiniz gözde yeşil alanlardan ‘Vondelpark’ merkezi bir konumda. Her yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Diğer önemli yeşil alanlardan ‘WesterPark’ şehrin batısında, içinde göletler ve su yolları var. Oosterpark konser ve tiyatro gibi kültür-sanat etkinlikleriyle, Rembrandtpark’sa çocuk eğlence merkeziyle öne çıkıyor.









Avrupa’nın en güzel mimari dokuları



Amsterdam, çoğunlukla 17’nci yüzyıldan kalma yapılarıyla Avrupa’nın en güzel mimari dokularından birine sahip. Şehrin eski bölümü, iç içe geçmiş ay şeklindeki kanallardan oluşuyor. Burada 90 adayı birbirine bağlayan 1500 civarında köprü var. Kanallar, savunma amaçlı ve elbette ulaşıma yönelik yapılmış. Şehri keşfetmek için ilk gün tekne turuna çıkabilirsiniz. Tur fiyatları gün içinde yapılanlar için pandemi öncesi 15 Euro’dan başlıyordu, akşamları 20 Euro civarıydı… Yemekli olanlar da 60 Euro’dan başlıyordu. Zaten şehrin nabzı da kanallarda atıyor. Örneğin, her şeyin portakal rengine büründüğü ‘Kral Günü’nden ‘Grachten Klasik Müzik Festivali’ne, ‘Amsterdam Onur Yürüyüşü’nden ‘Işık Festivali’ne tüm özel günler kanalların çevresinde gerçekleşiyor.









Zamanda yolculuk

Sanata ve tarihe meraklıysanız doğru yerdesiniz. Amsterdam’da en küçük tarihi kalıntıların dahi müzeye dönüştüğünü görmek sizi şaşırtmasın. Mutlaka uğramanız gerekenlerse; Van Gogh Müzesi, Anne Frank’ın Evi ve Rijksmuseum. Van Gogh Müzesi, ünlü ressamın tabloları, mektup ve denemelerinin yanı sıra dönemin ünlü ressamlarına ait eserlerin de sergilendiği bir müze. Anne Frank’ın Evi, 2. Dünya Savaşı’nın sembolik isimlerinden biri olan Anne Frank ve ailesinin iki yıl boyunca saklandığı yer. Fakat kapısında uzun kuyruklar olduğu için internetten bilet almanızda fayda var. Rijksmuseum ise 8 binden fazla Felemenk sanat eseri içeren dünyanın en büyük koleksiyonuna sahip.



Amsterdam’da yapabileceğiniz diğer eğlenceli aktiviteler ise şöyle;

Dünyaca ünlü isimlerin balmumu heykellerinin bulunduğu Madame Tussauds’u ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa’nın diğer şehirlerinde de benzerleri bulunun İşkence Müzesi Amsterdam Dungeon’ı gezebilirsiniz.

Ağacı, yeşilliği ve doğayı seviyorsanız Vondelpark’a gidip çimlerin üzerinde keyif yapabilirsiniz.

Bu arada sevgiliniz ya da eşinizle çiçek pazarı Bloemenmarkt’a uğrayabilirsiniz.