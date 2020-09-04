Kanada Vizesi Nasıl Alınır? Kanada Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Türkiye'den Kanada'ya gitmek isteyen vatandaşlar, pasaportları bulunuyorsa, Kanada'ya gitmek için vize başvuru yapabilirler. Uzun ve kısa süreli vize türleri bulunan Kanada'ya başvuru yapılması için randevu alınması gerekir. Başvuru dosyası hazırlandıktan sonra, işlemler başlatılabilir.

Kanada Vizesi Nasıl Alınır?

Türkiye'den Kanada'ya gitmek istiyorsanız, ilk olarak konsolosluk veya yetkili vize merkezini arayıp randevu almalısınız. Randevunuzun tarihine göre istenen evraklarınızı hazırlamalı, belirtilen ücretleri banka hesaplarına aktarmalısınız.

Ücretleri ödeyip, belgeleri hazırladıktan sonra, randevu yerinde bulunup, teslim ettiğinizde, başvurunuz değerlendirme sürecine girer. Yoğunluğa göre kısa süre sonra Kanada vizeniz hazır olur. Kanada'ya vize aldıktan sonra, ülkeye giriş için hazırlıklarınızı yapabilirsiniz.

Kanada Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Kanada vize ücretleri, banka hesaplarına yatırılmalıdır. Ek hizmet bedelleri olarak konsolosluğa ödeme yapılabilir. Vize ücretleri, dönemsel farklılık gösterdiğinden, sabit rakamlarda kalmaz. Vizenin hangi amaçla alınmak istediği, Kanada ülkesinde kalma süreleri ücretin belirlenmesini sağlar. Ücretler banka hesaplarına aktarılmazsa, vize değerlendirmesi yapılmayabilir. Kanada'ya gitmek için yapılan vize başvurusunda ödenen ücret, olumsuz sonuçlarda kişiye geri ödenmemektedir.

Kanada Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Kanada seyahati öncesinde, atılması gereken adımlardan birisi evrak hazırlama işlemidir. Hazırlanması gereken evraklar, konsolosluğun açıkladığı şekildedir. Ek belgeler talep edilirse, vize başvurusu yapan kişi, bunları hazırlamak durumundadır. Evraklar, detaylı ve doğru olarak hazırlanıp, teslim edilmelidir.

Dilekçe. Kanada vizesi almak istiyorsanız, vize başvuru dilekçenizi hazırlamalısınız. İngilizce olarak, Kanada'ya neden gitmek istediğiniz, ne kadar kalacağını hakkında bilgilendirme yapabilirsiniz. Kullanacağınız dilin resmi olmasına ve konsolosluğu muhatap almanız gerektiğine dikkat etmelisiniz.

Başvuru formu da Kanada vizesi için gerekli belgelerdendir. Başvuruyla ilgili ayrıntıların, başvuru sahibi tarafından bizzat doldurulması gerekir. Verilen bilgilerin doğruluğu önemlidir.

Yıpranmamış, seyahat bittikten sonra 6 ay daha geçerliliği olan ve 2 sayfası boş pasaport gerekli belgeler içerisindedir. Pasaport 10 yıldan eskiyse veya yıpranmışsa, yenilenmesi için uyarı verilebilir.

Seyahat ve konaklama belgeleri. Seyahatin nasıl yapıldığına ilişkin belgeler ve konaklamaya dair ayrıntılar dosyada olmalıdır.

Dekont. Para yatırıldığına dair dekontun bulunması gerekir.

Sağlık sigortası ve kimlik fotokopisini dosyaya eklemeyi unutmamalısınız. Sağlık sigortasının teminatı 30 bin Euro olmalı.

Biyometrik fotoğraflar dosyada olmalıdır. (2 adet)

Kanada seyahati için ek olarak banka hesaplarının dokümanları eklenmelidir.

Vize başvurusu yapan kişilere ait ek belgeler olmalıdır. Bunlar, kişilerin yaptığı meslekler ve seyahatin hangi amaçlar doğrultusunda yapılacağına ilişkin evraklar olarak belirtilebilir.

Kanada Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Kanada vizesi almak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi, olumlu sonuç alımı için önemlidir. Özellikle evraklarda eksik olmamalı, randevu yeri ve zamanında istenen yerde olunmalı. Ek olarak ücretlerin mutlaka ödenmesi gerekir. Eğer başvurunuzun olumlu olmasını istiyorsanız, banka hesaplarınızda yüksek miktarda nakit olmasına dikkat etmelisiniz.

Kanada Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Kanada vizesinin net çıkış süreci tam olarak belli değildir. Daha çok vizenin yapıldığı dönemin yoğunluğu, Kanada'da ne kadar kalınacağı çıkış sürecini etkileyen durumlardır. Başvurular ortalama 15 günde sonuçlanır. Tatil dönemleri veya diğer faktörlerin oluşması, Kanada vizesinin çıkma sürecini etkileyebilir. Seyahatinize 30 gün kala bize başvurusu yapmanız daha iyi olabilir.