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Kahramanmaraş’ta kaya mezarları ilgi çekiyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta kaya mezarları ilgi çekiyor

Kahramanmaraş'taki Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen kaya mezarlar yerli ve yabanı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'nde iki vadi arasında yer alan, ana kayaya oyulmuş 10 bağımsız kaya mezarları günümüze kadar birçok özelliğini koruyarak geldi. Bulunduğu bölge sit alanı ilan edilirken aynı zamanda koruma altına alınarak tescillendi.

Kahramanmaraş’ta kaya mezarları ilgi çekiyor


Mezarların, Kilikya ve Kapadokya kültürüyle bağdaştığı öğrenilirken, Milattan Önce 1. yüzyıl ve Milattan Sonra 4 ve 5. yüzyıllar arasında yaşayan Romalıların Çukurhisar çevresinde bir hayat sürdükleri gözlemleniyor.

Kahramanmaraş’ta kaya mezarları ilgi çekiyor



Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kaya mezarları drone ile görüntülenirken, bölgede farklı tarihlerde yapıldığı tahmin edilen ve bir tepe üzerinde kale de bulunuyor. Bölgeye fotoğraf tutkunlarının yılın farklı zamanlarında geldiğini ve inceleme yaptığını söyleyen Muhammet Eşal, “Burası Çukurhisar Mahallesi, eski mezar taşları ve kaya mezarları var. Bazen bu bölgeye defineciler geliyor ancak jandarma tarafından yoğun bir şekilde koruma altında kimse giremiyor. Yerli ve yabancı turistler de geliyor. Burası çok güzel ve yayla bir yer” diye konuştu.

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