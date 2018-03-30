Kahire mi İskenderiye mi?

Kahire’ye giriş

Arap dünyasının en büyük şehrinin nüfusu 22 milyon. Sürekli hareket eden ve değişen oldukça dinamik bir metropolden bahsediyoruz. Bu haliyle ilk kez gelenleri mutlaka şaşırtıyor. Mısırlılar, Kahire’ye Umm al-Dunya, yani Dünya’nın Annesi diyorlar. Kahire’de sabırlı olursanız karşılaşacağınız eşsiz enerjiden etkilenmemeniz mümkün değil.









İskenderiye’ye giriş

İskenderiye 2500 yıllık bir tarihin mirasçısı. Büyük İskender tarafından kurulan bu liman kenti Roma İmparatorluğu’nun en önemli ikinci şehriydi. 19’uncu yüzyılda tekrar ayağa kalkması ve 1950’den sonra başlayan yenilenme dalgasının ardından bugün tekrar Mısır’ın en önemli kültür miraslarından biri haline gelmiş durumda.









Kahrie’re ne yapılır?

Tutankamon’un mezarı ve Piramitler… Kahire insanlık tarihinin en önemli köşe taşlarını barındırıyor. Şehirde sadece otobüsle şöyle bir dolaşmak bile size görkemli camiler, hareketli pazarlar, büyük bulvarlar ve firavunların izleriyle büyüleyecek. Kahire’de bir hafta geçirebilir ve hala pek çok harika şeyi görmemiş olabilirsiniz. Bir yanıyla da müthiş modern bir Ortadoğu kenti olduğunu göreceksiniz.









İskenderiye’de ne yapılır

Akdeniz’e hoş geldiniz. Bölgenin en aktif limanı aynı zamanda okyanus dalgalarının sahile vurmasını izlemek için harika bir lokasyon. Ayrıca mirasçısı olduğu tarihin bütün izlerini de taşıyor. Kahire’ye oranla daha küçük bir şehir bu anlamda da gezmesi daha kolay. Greko Romen müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi, Amfitiyatro, Attarine Cami, Pompey Sütunu burada ziyaret edeceğiniz duraklar. Plajları da unutmayalım…

Sonuç:

Kahire 24 saat yaşayan ve sonsuz seçenek sunun bir büyük şehir. Tarihi olarak da çok fazla görülmesi gereken eser barındırıyor. Gündüz antik uygarlıkların kalıntıları arasında kaybolup gece de hareketli kent hayatını deneyimlemek mümkün. İskenderiye daha sakin, daha geleneksel ve doğal güzelliklerin ön plana çıktığı bir seyahat planlayar için cazip. Daha çok bir ambiyans şehri. Güzel Akdeniz yemekleri, iyi kahve, okyanus üzerinde gün batımı ve daha yavaş akan zaman. İkisi de ziyaret ettiğinize çok mutlu olacağınız destinasyonlar.