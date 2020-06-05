İznik Gölü nerede ve hangi şehirde? İznik Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Farklı türde oluşan boşluklara Dünya üzerinde milyonlarca irili ufaklı gölün oluşmasını sağlamıştır. Göller birçok farklı şekilde oluşan doğal ya da suni yapılar olarak bilinmektedir. Kapalı ve açık havza olarak iki farklı şekilde oluşan göller yağmur ve kar suları ile beslenirken bazı göller akarsular tarafından da beslenmektedir. Böylece farklı türlerde oluşmuş göller farklı şekilde beslenme kaynaklarına da sahiptir.

İznik Gölü Nerede, Hangi Şehirde?

İznik Gölü Türkiye'nin 5. Büyük gölü olarak bilinen göldür. Asya Kıtası'nda yer alan İznik Gölü Türkiye'nin Bursa ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Bursa'nın İznik ilçesi sınırlarında yer alan İznik Gölü İznik ve Orhangazi ilçeleri arasında bulunmakta ismini İznik ilçesinden almaktadır.

İznik Gölü Oluşumu, Özellikleri Derinliği

İznik gölü tektonik hareketler sonucu oluşmuş bir göldür. İznik gölü 297 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip suyu tatlı bir göldür. Deniz seviyesinden yüksekliği 85 metre iken en derin yeri 64 metre olarak ölçülmüştür.

İznik Gölü akarsular tarafından beslenen bir göl olarak bilinmektedir. Bölgede tarım yapılmasını sağlayan bir göl olarak bilinmektedir. Yer kabuğunun çökmesi sonucu yani tektonik hareketler sonucu oluşmuş çukurların oluşmuştur. İznik Gölü'nün suları tatlıdır. En derin yeri 65 metreyi bulan İznik Gölü deniz seviyesinden 85 metre kadar yüksektedir.

İznik Gölü Efsanesi

İznik gölü efsanesi ile de ünlü olan bir göl olarak bilinmektedir. Gölün altında şehir olduğuna inanılmaktadır. Rivayetlerle doğrulanan İznik Gölü altında bulunan şehir hakkında Hoca Sadettin Efendi'nin aktarımına göre ‘Yılın en kurak aylarında su çekilince ortasında birtakım büyük yapılar meydana gelir.

Bunların Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Sam'ın yaptırdığı binaların kalıntısı olduğu söylenir. Sam'ın tufandan sonra İznik’i kurarak buraya yerleştiği meşhurdur.’ sözü ile İznik Gölü'nün altında bir şehir bulunduğu efsanesi yüzyıllar boyunca aktarılmış efsanelerdendir. İznik gölü altında yapılan araştırmalar gölün altında şehir bulunduğu efsanesini doğrular niteliktedir.