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İzmir'in 'Aşıklar Şelalesi', hazan renkleri ile büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 11.12.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

İzmir'in 'Aşıklar Şelalesi', hazan renkleri ile büyülüyor

İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi'nde, yeşilden kızıla dönen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturuyor.

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Bergama-Ayvalık yolunda bulunan Nebiler Köyü yakınlarındaki bölgeye, özellikle yaz aylarında yerli turistler ilgi gösteriyor.

İzmirin Aşıklar Şelalesi, hazan renkleri ile büyülüyor


Kış aylarında ise bölge, fotoğraf sanatçıları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

İzmirin Aşıklar Şelalesi, hazan renkleri ile büyülüyor


Mevsimin kışa döndüğü dönemde ağaçların renkleri, görenleri büyülüyor.

İzmirin Aşıklar Şelalesi, hazan renkleri ile büyülüyor


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