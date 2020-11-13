İstanbul’u ayaklarınızın altına serecek en güzel adresler

Çamlıca Tepesi

İstanbul manzarasını en güzel seyredebileceğiniz adreslerin başında gelen Çamlıca Tepesi, en çok ziyaret edilen yerler arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Oldukça yüksek olan bu tepe neredeyse tüm İstanbul’u panoramik görmenize imkan sağlıyor. Boğazın eşsiz manzarasını seyrederken temiz hava da size eşlik edecek. Yaz kış demeden harika manzaralar sunan tepede bulunan sosyal tesislerde de ister çayınızı yudumlayın, ister güzel bir kahvaltı yapın. İstanbul manzarasının bu kadar eşsiz göründüğü bir yer de tabii ki gün batımını seyretmek de harika olacaktır.

Hidiv Kasrı

Beykoz’da bulunan Hidiv Kasrı hafta sonu yürüyüşleri için çok uygun bir alan. Ormanın içinde bulunan uzun yürüyüş parkuru esnasında bir aralıktan sizi karşılayan boğaz manzarası ise buraya bir sonraki gelişlerinizin en önemli sebebi olacak. Ormanın sessizliğinde boğazı seyretmeniz için koyulan birkaç bank olan seyir terasında dinlenebilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Sonbaharın renkleriyle daha da büyülü hale gelen Hidiv Kasrı’nı henüz bilmiyorsanız, mutlaka gitmelisiniz. Muhteşem İstanbul manzarasını bir de buradan izlemelisiniz.

Aya Yorgi Tepesi

Yaz aylarında çok kalabalık olsa da tam da bu aylarda sessizliğin hüküm sürdüğü Büyükada’da İstanbul manzarasına doyabilirsiniz. Yorucu bir yolculuk sonunda ulaşabileceğiniz tepe, size tüm yoğunluğunuzu unutturacak. Genellikle adaya gidenler kiliseyi ziyaret için buraya çıksa da sadece manzarasını izlemek için bile gelinebilecek bir yer. Dilerseniz giderken yanınıza piknik yapmak için birkaç yiyecek ve içecek de götürebilir, manzaranın tadını ufak bir piknikle çıkarabilirsiniz.

Pierre Loti Tepesi

İstanbul’u izleyeceğiniz en değerli yerlerden biri de Pierre Loti Tepesi. Eyüp’te bulunan bu tepeye, geçmişte hayran olduğu bilinen Pierre Loti’nin adı verilmiş. Şimdi ise yılın her mevsimi ayrı bir güzel olan bu tepe yoğun ilgi görüyor. İstanbul’a ilk defa gelenlerin özellikle tercih ettiği ve seyahat rotasına eklediği tepe, harika bir Haliç manzarasına sahip. Geniş bir terasa sahip olan tepede manzarayı seyrederken kendinize bir de kahve söyleyin derim…

Yuşa Tepesi

Beykoz ‘da bulunan Yuşa Tepesi, İstanbul’un en yüksek tepeleri arasında yer alıyor. Tepede bulunan Hz. Yuşa Türbesi ise tepeye asıl ziyaretçi çeken sebep. Ancak oraya gelip manzarayı gördükten sonra büyülenecek ve sık sık İstanbul’u bir de Yuşa Tepesi’nden ziyaret etmek isteyeceksiniz. Beykoz’a kadar gelmişken Yoros Kalesi’ni de ziyaret edebilir, Anadolu Kavağı’nda deniz kenarında harika bir balık ekmek yiyebilirsiniz.