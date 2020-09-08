İnsuyu Mağarası Nerededir? İnsuyu Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Bünyesinde sayısız mağara barındıran Burdur'da bulunan İnsuyu Mağarası, 9 boşluktan oluşmakta. Antalya kara yolu üzerinde bulunan mağara, Türkiye'de en fazla ziyaret edilen mağaralardan birisi olma özelliğini taşıyor.

İnsuyu Mağarası Nedir?

1965 yılında, turizme kazandırılan İnsuyu Mağarası, 597 metre uzunluğuyla devasa yapıdadır. Mağara içerisindeki karstik yapının zaman içinde aşınması ve erimesi nedeniyle, iç kısımda dikit ve sarkıtla oluşmuştur.

İnsuyu Mağarası Nerededir Hangi Bölge ve İldedir?

İnsuyu Mağarası, Burdur ilimizin Mandıra Köyü sınırlarında yer alır. Akdeniz bölgesinde bulunan mağara, 80 metre genişliğiyle, Burdur'un en fazla ziyaret edilen noktalarından birisidir.

İnsuyu Mağarası'na Nasıl Gidilir?

İnsuyu Mağarası'na gitmek için kara yol tercih edilecekse, Burdur-Antalya yolu 13. kilometresinden sonra tabelalar takip edilerek gidilebilir. 13. kilometre geçildikten ve tabelalar görüldükten sonra yaklaşık 9 kilometre sonra mağaraya varılabilir.

İnsuyu Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Kırık hatlar üzerinde bulunan İnsuyu Mağarası, yaşlı kireç taşları içinde oluşmuştur. Hidrolojik kaynak özelliği olan mağara, yatay şekilde uzanır. Mağaranın suları, kuzey tarafında bulunup aynı fay üzerine olunan Kızılin Mağarası'ndan gelir. Mağaranın içindeki karstik yapının erimesi ve aşınması, sarkıtların oluşumuna neden olmuştur. İnsuyu Mağarası'nın binlerce yıl öncesinde oluştuğu tahmin ediliyor.

İnsuyu Mağarası Özellikleri

İnsuyu mağarası denizden yaklaşık olarak 1200 metre yüksekliktedir. Coğrafi bakımdan Batı Toros kısmının, kuzeydoğu taraflarında bulunur. Jeolojik olarak kalkerden meydana gelir. Kalker ve su birleşmesi sonucunda meydana gelmiş olan sarkıt ve dikitler, mağaranın büyük kısmında görülebilir.

Bazı sarkıtlar siyah renklidir. Mağaranın içinde iri ve ufak olmak üzere topla 9 göl bulunurdu. Günümüzde göllerin hiçbirisi yoktur. Mağaranın toplamdaki uzunluğu 8350 metredir.

İnsuyu Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

İnsuyu Mağarası, tarihi bir eser değildir. Tarihi eserler, insanlar tarafından yapılan yapılara verilen isimdir. Ancak İnsuyu Mağarası, doğanın gücüyle oluşmuştur. Bu nedenle tarihi eser değil, doğal bir güzelliktir. Mağara Milli Park olarak ilan edilmemiş olsa bile, koruma altında olduğu ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idare edildiği biliniyor.

İnsuyu Mağarası Giriş Ücreti

Valiliğe bağlı olan İnsuyu Mağarası için ücretler öğrenci ve sivil kişiler için farklılık gösterir. Müze kartın geçerli olmadığı mağarada öğrenciler için giriş ücretleri 3 TL, siviller için 5 TL'dir. Fiyatlar dönemsel olarak güncellenebilir ve ziyaret ettiğiniz dönemlerde daha faklı ücret tarifeleri uygulanabilir.

İnsuyu Mağarası Ziyaret Saatleri

İnsuyu Mağarası hafta sonu dahil, her gün açıktır. Mağaranın kış döneminde ziyaret saatleri sabah 08:00 ile 17:00 arasında değişir. Yaz döneminde ise mağarada giriş saatleri değişir. Yaz mevsiminde mağarası 08:00 ile 19:00 arasında ziyaret edebilirsiniz. Ziyarete kapandığı saatlerde giriş ne yazık ki mümkün olmamaktadır.

İnsuyu Mağarası'nın Hikayesi ya ada Efsanesi Var mıdır?

İnsuyu Mağarası'nın iki efsanesinin olduğu söylenir. İlk efsane mağarada bir canavarın olduğudur. Buna Burdur Canavarı ismi verilmiştir. 1714 yılında Burdur'a gelen seyyah Paul Lucas burada gördüğü bir hayvanı resmetmiştir.

Mustafa Koçay ise 1931 yılında mağaraya girdiğinde, kemik yığınlarını görmüş, bu canavarın getirdiğini belirtmiştir. İkinci efsaneye göre Segalassos antik kenti krallı olan Severianus, biricik kızını soylu bir ailenin oğluyla evlendirir.

Fakat kız ile oğlan birbirlerini pek sevmezler. Bunun üzerine kral, onları mağaranın derinliklerine hapseder. Yemek ve su vermez. Çift mağaradaki şifalı sudan içerek yaşamayı başarırlar ve aralarında bir sevgi bağı oluşur. Mağaraya giren her çiftin bir daha ayrılmayacağı belirtilir.