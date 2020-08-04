İğneada kuş gözlem kulesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ünlü longoz ormanlarındaki kuşların izlenebilmesi için yapılan "kuş gözlem kulesi" ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kurban Bayramı'nda Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesine gelen turistler, Mert Gölü'nde bulunan kuş gözlem kulesini ziyaret ederek, dürbün ve teleskop yardımıyla bölgedeki kuşları gözlemledi. 12 metre yüksekliğinde olan kuleye çıkarak hem nadir ormanlardan olan longozları hem de kuşları gözlemleyebilirsiniz.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri kuleye gelen vatandaşları bilgilendirerek, yeni tip koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması yönünde uyarılarda bulundu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yapılan kulenin bayramda ziyaretçilerinin akınına uğradığını söyledi.

Tüm vatandaşları bölgeye davet eden Bilgin, 2 bin 500 dönümlük, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanların her geçen gün ziyaretçilerinin arttığını ifade etti.