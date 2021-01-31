Hem eğlendiren hem de öğreten şehir

1- Bir masalın içinde

Sazova



400 bin metrekareye kurulan parka çocuklar kadar büyükler de bayılıyor. Oyun alanları, korsan gemisi, bilim merkezi, açık havada deney düzenekleri gibi birçok bölüm var. En çok ilgi görense masal şatosu… Saffet Emre Tonguç “Şatoya baktığınızda İstanbul’dan Galata Kulesi’ni, Adalet Kulesi’ni ve Kız Kulesi’ni, Amasya’dan Burgulu Kule’yi, Mardin’den Ulu Kule’yi, Diyarbakır’dan Çan Kulesi’ni ve Antalya’dan Yivli Kule’yi görür gibi oluyorsunuz” diyor. Telefon: (0222) 211 55 00







2- Ünlü isimler burada

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi



Madame Tussauds’nun Türkiye’deki benzeri olan müzede Atatürk’ün çeşitli dönemlerini yansıtan heykelleriyle birlikte yerli-yabancı politikacıların, sanatçıların ve sporcuların balmumu heykelleri değişik dekorlar önünde sergileniyor. Telefon: (0222) 234 37 34







3- Tarihe yolculuk

Eskişehir Kurtuluş Müzesi



İnönü Savaşları sırasında İsmet Paşa’nın konakladığı Mestanoğlu Halil Konağı’ndaki Eskişehir Kurtuluş Müzesi, ‘Karikatür’, ‘Gazete’, ‘Strateji’, ‘Gösterim Odası’, ‘Fotoğraf Arşivi’, ‘Özçekim’ ve ‘Çocuk Alanı’ gibi yedi ayrı bölümden oluşuyor. Telefon: (0222) 234 37 34







4- Yemeden dönmek olmaz

Çibörek



Eskişehir demek çibörek demek. Dışı çıtır çıtır, hiç yağ emmemiş, düzgün bir çibörek için en doğru adreslerden biri Ebru Erke’nin önerisi; Kentpark’ın içindeki Kırım Çibörekçisi. Mekân turistlerin olduğu kadar Eskişehirlilerin de en çok tercih ettiği yer. Telefon: (0222) 217 26 26







5- Şehrin simgelerinden

Porsuk Bulvarı



Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden. Yılmaz Büyükerşen “Köprübaşı, Adalar olarak bilinen bölge Porsuk Çayı’nın en ünlü ve turistik kısmı. Buradan gondol ve tekne turlarıyla panoramik bir gezi yapılabilir. Karşınıza çıkan heykellerin her birinin de bir hikâyesi var” diyor.









6- Geniş bir koleksiyon

Çağdaş Cam Sanatları Müzesi



Müzede ulusal ve uluslararası sanatçılara ait sıcak cam üflemeden soğuk şekillendirmeye kadar çeşitli tekniklerle yapılmış 125 eser var. Müzenin koleksiyonunda, 58’i ülkemizden, 10’u yabancı 68 sanatçının eseri sergileniyor.Telefon: (0222) 211 55 00



7- Fotoğraf makinenizi hazırlayın

Odunpazarı



Odunpazarı’nda eski evlerin arasına dalıp bir zaman yolculuğu yapın. Bahar Akıncı “Geleneksel Türk-Osmanlı mimarisini yakından inceleyebileceğiniz, açık havada rahatça gezebileceğiniz bir yer Odunpazarı. Rengârenk evleri, sokakları kesinlikle görülmeye değer” diyor.



8- Türkiye’nin en iyilerinden

Karakedi Bozacısı



Odunpazarı’ndaki Karakedi Bozacısı 1925’ten beri açık. Bozanın hammaddesi dükkân sahiplerinin kendi ürettikleri mısır. Diğerlerine göre daha tatlı ve yoğun kıvamlı. Günlük üretiliyor ve katkı maddesi yok. Sadece Eskişehir’in değil Türkiye’nin en iyilerinden. Telefon: (0222) 231 12 31



9- Binlerce yıl geçmişe giden tarih

ETİ Arkeoloji Müzesi



2011’de açıldı. Eskişehir ve civarındaki kazılarda bulunan ya da bağışlanan pişmiş toprak kaplardan cam kaplara, boncuk ve takılardan sikkelere, mermer heykellerden savunma araçlarına kadar birçok parça sergileniyor. Telefon: (0222) 220 90 16



10- Masallara konu olmuş

Midas Şehri ve Anıtı



Eskişehir’i tanımaya tarihinden başlamak isteyen çocuklu aileler, merkeze yaklaşık bir saat mesafede, Han ilçesindeki Midas’ın yolunu tutabilir. Bu bölgede pek çok anıt, kalıntı ve peribacalarına benzer oluşumlar var.