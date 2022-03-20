‘Havada asılı gibi’ yürüyerek geçilen kanyon



Horma Kanyonu Kastamonu, Pınarbaşı’nda. Ulaşımı oldukça kolay. Kanyona giriş ücretli; tam 7, öğrenci 3.5 lira; sembolik ücretler. Horma Kanyonu teknik bir kanyon ve aletli geçişe uygun, ancak içine ahşap platform yapılmış. Bu sayede bir uçtan diğer uca yürüyerek geçilebiliyor. Türkiye’de başka örneği yok. 3 kilometrelik platformdan çok kolaylıkla yürüyebilirsiniz. Hatta bebek arabaları bile gördüm ben. Kanyonun içi genelde düz ama sonlara doğru yokuş aşağı iniyorsunuz. Yürüyüş platformu sonlara doğru yerden iyice yükseliyor ve havada asılı gibi yürüyorsunuz. Çok yüksek duvarların arasında, çok yüksek yürüyüş platformunun üstünde; her şey ama her şey çok sıradışı! Müthiş bir duygu.

Kanyonun ana girişinden başlayıp platformu yürüdükten sonra vardığınız yerde, yani kanyonun bitiş noktasında sizi bir sürpriz bekliyor. Ilıca Şelalesi, 15 metre yüksekten öyle bir dökülüyor ki o yürüyüşün üstüne kocaman kırmızı kurdeleli bir hediye paketi gibi.

Kanyonun iki girişi var yani. İster Ilıca Şelalesi’nden başlayıp diğer tarafta bitsin ya da tam tersi, aracınızı ne tarafa bırakırsanız bırakın geri yürümek zorunda kalacaksınız ama yürüyüşünüzü Ilıca Şelalesi tarafında bitirirseniz buradaki taksilerle Horma Kanyonu’nun ana girişindeki otoparka kolayca ulaşabilirsiniz. Genelde çocuklu ailelerin tercihi bu yönde oluyor. Ağaçların üstüne taksilerin telefon numaraları asılmış. Kolayca bulabilirsiniz. Şelaleden taksilere 10-15 dakikalık şimşir ormanı içinden bir yürüyüş yapılıyor. Şelalenin yanına kadar yol yok. Buraya kadar gelip kalmak isteyenlere kanyona en yakın Park Ilıca Bungalov’u önerebilirim; sabah yürüyüşünüzü Ilıca Şelalesi’ne yaparsınız. Kanyonun ana girişinde kamp yapmanız işletmenin iznine bağlı.

Biz spor kulübü olmamızın avantajını kullandık. Çevrede kamp yapacak başka yerler de mevcut. Kastamonu’nun özel bir mutfağı olduğunu da unutmayın. Sabahları çıkan kara çorbadan içmeden, etli ekmeğini ve türkülere konu olmuş tiridini yemeden, meşhur sarımsağını almadan dönmeyin derim. Teknik kanyon geçişi yapacaklara tavsiyeler

Horma teknik geçişi için sezon ilkbaharda başlar ve kış aylarına kadar geçilebilir. Asla kışın girmeye kalkışmayın. Teknik kanyonlara, yani özel alet, ekipman desteğiyle geçilebilen kanyonlara tek başınıza girmeye de kalkışmayın zaten. İşin şakası yok. Horma Kanyonu’na defalarca gitmiş biri olarak tabii ki teknik geçiş de yaptım. Horma teknik geçişi diğer kanyonlardan çok farklı duygular barındırır. Siz azgın sularla boğuşurken yukarıda yürüyüş platformundaki ziyaretçiler sizi seyredebilir. Hatta bazen alkış bile tuttukları olur. Bir sahnede gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Tezahürat eşliğinde kanyon geçişi çok eğlenceli oluyor gerçekten. Yüksek su seviyesinde çok tehlikeli bir yere dönüşebiliyor. Bol atlamalı, bol yüzmeli, arada ipli inişlerin olduğu bir eğlence merkezi, hem de dağların arasında. Mutlaka denemelisiniz. Çok da uzun olmadığı için kendinizi denemek ve başlangıç olabilecek güzel bir kanyon. Hatta eğer zorlandığınızı düşünürseniz ortalara doğru kanyondan çıkma imkânınız var. Horma Kanyonu’nun çıkışındaki 15 metrelik Ilıca Şelalesi bizim gibi kanyon sporcuları için bir atlama noktasıdır. Hayır! O kadarını henüz yapamadım. Belki bir gün oradan da atlarım.

Plastik şişe atıyorlar!

Horma Kanyonu ile ilgili önemle eklemek istediğim konu; çöpler!!! Biz kanyonu geçerken yukarıda yürüyenlerin ellerindeki su şişelerini üstümüze attıklarına şahit olduk. Bunu neden yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Kanyonun içi pet şişe dolmuş. Belli bir yere kadar bulduğum ambalaj atıklarını çantama koymaya çalıştım ancak bir süre sonra o kadar çoğaldı ki hepsini temizlemek mümkün olamadı. Kanyona girerken zaten çöp atmamanızla ilgili sıkça tabela göreceksiniz. Lütfen çöplerinizi atmayın.

Görülecek yeri çok

Kastamonu çok da güzel bir kültür rotası. Kastamonu Kalesi, Kastamonu Saat Kulesi, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camisi, İsmailbey Külliyesi, Hepkebirler, Sinanbey ve Nasrullah camileri... Hz. Pir Şeyh Şaban-i Veli Külliyesi, Valla Kanyonu Seyir Terası, Çatak Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Loç Vadisi ve Cide de görülecekler listenizde olsun.

Kanyona yakın bungalovlarda kalabilirsiniz. Girişte kamp yapmak için izin almak gerekiyor.