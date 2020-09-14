Habibi Neccar Camii Nerede? Habibi Neccar Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Habibi Neccar Camii Anadolu'da ki en eski camiler arasında yer almaktadır. Osmanlı döneminden önce inşa edilen bu cami Osmanlı döneminde birçok kez restore edilmiştir.

Habibi Neccar Camii Hakkında Bilgi

Habibi Neccar Camii Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan en eski cami olma özelliğini taşımaktadır. Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Habibi Neccar Camii tam anlamı ile tarih kokan bir camidir. Tarihte fetih simgesi olarak bu caminin inşa edildiği düşünülmektedir. Habibi Neccar Camii son şeklini Osmanlı döneminden almıştır. Cami adını İsa'ya ilk inanan kişilerden olan Habibi Neccar'dan almaktadır.

Habibi Neccar İslam uğrunda vefat etmiş kişiler arasında yer almaktadır.

Habibi Neccar Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii Hatay'ın Antakya ilçesinde yer almaktadır. Antakya'nın merkezi konumunda yer alan Habibi Neccar Camii ulaşımı da son derecede kolaydır. Özel araçlar ile birlikte Antakya'ya geldikten sonra 10 dakikalık araba ile sürüş mesafesi ile bu camiye ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Hatay'ın merkezinden kalkan otobüslerle de Habibi Neccar Camii'ne direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Habibi Neccar Camii Tarihi

Habibi Neccar Camii 638 yılında Müslüman Araplar'ın Anadolu'yu feth ettikten sonra ki inşa ettiği bir camidir. Habibi Neccar Camii ilk önce Roma dönemine ait olan eski bir pagan tapınağı üzerine yapılmıştı. Daha sonra ise bu tapınak bir camiye dönüştürüldü. Etrafına ise medrese odaları konuldu. 19. yüzyıldan kalma olan caminin avlusunda eserler ve şadırvan bulunmaktadır. İslam devleti Anadolu'yu feth ettikten sonra Antakya şehrinde 5 tane büyük cami yapmaya karar vermiştir.

Dönemin en ünlü Allah dostlarından olan Habibi Neccar adlı kişiye atfedilerek bu cami yapılmıştır. Habibi Neccar Camii böylece Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşımıştır. Tarihte Haçlı ordusunun 900'lü yıllarda Antakya'yı ele geçirmelerinden sonra cami olarak inşa edilen Habibi Neccar, kiliseye dönüştürüldü. Daha sonra ise tekrardan Müslüman orduların eline geçen Antakya'dan sonra Habibi Neccar tekrardan camiye çevrildi. 1200'lü yıllarda Sultan Baybars'ın Antakya'yı fethinden sonra ki zamandan günümüze kadar Habibi Neccar cami olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihte depremlerden dolayı cami yapısı pek çok kez zarar görse de bu zarar gören yapılar yenilenmiştir.

Habibi Neccar Cami Özellikleri

- Habibi Neccar Camii'nin tek minaresi bulunmaktadır.

- Anadolu'da inşa edilen ilk camidir.

- Yapımında kesme taşlardan yararlanılmıştır.

- Minarelerin sağında ve solunda türbeler bulunmaktadır.

- Cami avlusunda 19. yüzyıldan kalma bir şadırvan bulunur.

- Sultan Baybars'a ait olan kitabeler caminin medreselerinde yer almaktadır.

- Bir pagan tapınağı üzerine inşa edilmiş daha sonra ise çevrilmiştir.

Habibi Neccar Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Habibi Neccar Camii'nin mimarı kesin olarak bilinmemektedir. Camiyi ise tekrardan yapan Sultan Baybars'dır.