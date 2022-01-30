Güney Ekspresi ve keşfedilmeyi bekleyen şehir

Güney Ekspresi tren biletlerini TCDD’nin e-bilet yani EYBİS sistemi üzerinden çevrimiçi olarak almanız mümkün. Tren biletleri tam 1 ay sonrası için satışa çıkmaya başlıyor. Yani bugün internete girip bilet almak istediğinizde sefer tarihini bugünden 1 ay sonrası için seçmeniz gerekiyor. Seferler haftanın 5 günü yapılıyor. Ankara’dan Kurtalan’a pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Kurtalan’dan Ankara’ya pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri seyahat edebiliyorsunuz.



Ankara’dan kalkış saati 11.20, Kurtalan’dan kalkış ise 08.10. Bu rotada bizim önerimiz Ankara’dan tek yön hareketle Diyarbakır’a gidip 1-2 gününüzü Diyarbakır’ı keşfetmek için ayırmanız. Bilet almak da sefer bulmak kadar hız gerektiren bir süreç. Bir kişi en fazla 4 bilet alabiliyor. Bunun için de size sistemde ayrılan süre, düşünmek için çok az. Birlikte seyahat edeceğiniz kişilerin TC kimlik no, doğum tarihi ve HES kodunu önceden alıp bir kenarda tutmanızda fayda var. Trende üç farklı şekilde seyahat edebilirsiniz. 2+1 pulman, koltukta oturarak otobüs usulü seyahat etmek anlamına geliyor.



Suriçi sokakları



Örtülü kuşetli bilet alanlar 2 adet ranza tipi yatakla küçük bir masanın olduğu 4 kişilik kompartımanlarda yolculuk ediyor. 2 yataklı yolculuk alternatifiyse en konforlu olanı. Kompartıman içinde çift kişilik ranza, ufak bir lavabo ve açılır masayla mini buzdolabı var. Trende yemekli bir vagon mevcut. Burada sandviç, kuruyemiş, cips ve içecek temin edebilirsiniz. Ayrıca ücret karşılığı sıcak su da satın alabiliyorsunuz.



Hasan Paşa Hanı



Yani yanında çay veya kahve getirmeyi planlayanların sıcak suyu düşünmesine gerek yok. Bu arada tren Ankara’dan hareketle Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Kurtalan yani Siirt’e doğru devam ediyor. Saat 19.00 civarı Kayseri’de en az 10 dakika kadar bir bekleme süresi oluyor. Bir çılgınlık yapıp dışarıdan internet üzerinden yemek siparişi verebilirsiniz. Ama burada ne kadar beklenecek, siparişiniz yetişecek mi bunu kesin olarak söylemek çok zor.



Görmeden ve yapmadan dönmeyin



* Diyarbakır Kalesi ve sur içinde kalan müze komplekslerini (özellikle Arkeoloji Müzesi), St. George Kilisesi, Hz. Süleyman Camisi’ni gezin. Hemen surlar dışında bulunan Cam Teras Fiskaya’da yürüyün.



* Diyarbakır Ulu Camisi’ni ziyaret edip avlusunda vakit geçirin. m Hasan Paşa Hanı’nda kahvaltı yapın, Sülüklü Han’da kahve molası verin.



* Dört Ayaklı Minare ve hemen yakınındaki Surp Giragos Ermeni Kilisesi’ni görün.



* Meryem Ana Kilisesi’ne uğrayın. m Kadayıfçı Hacı Levent veya Kadayıfçı Saim Usta’da diyar burma ve soğuk baklavayı tadın.



* Xale Meheme’de ciğer, Mardin Kebap Evi’nde patlıcanlı kebap yiyin.



* Sur içi bölgesinde ara sokaklarda gezin. m 10 Gözlü Köprü’ye gidin ve Dicle boyunca uzanan mekânlarda çay için.



* Eğer zamanınız varsa Hevsel Bahçeleri’ne ve Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü’ne uğrayın.