Göktürk Göleti Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Huzurlu bir gün geçirme imkanı veren Göktürk Göleti Tabiat Parkı, oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Meşe ve Gürgen ağaçları ile beraber birçok farklı ağaç türüne ev sahipliği yapan bölge, yürüyüş ve koşu ile beraber birçok değişik aktivite olanağı tanımaktadır. Bu yüzden sadece yerli turist iyi aynı zamanda yabancı turisti yılın farklı mevsimlerinde çektiğini söylemek mümkün.

Göktürk Göleti Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

2011 yılından bu yana Göktürk Göleti Tabiat Parkı olarak hizmet vermektedir. Özellikle meşe ve Gürgen ağaçları ile popüler olan bölge, ayrıca birçok değişik ağaç ve çiçek çeşidine de ev sahipliği gerçekleştirmektedir. Yaklaşık olarak 56 hektarlık bir alana sahip olan bölge, adını içerisinde yer alan göletten almış durumda. Özellikle muhteşem güzellikteki doğa manzarası ile yeşillik ve mavili bir arada buluşturmaktadır. Böylece huzur dolu bir gün geçirebilir ve doğa ile eşsiz bir zaman yaşama imkanı sağlanabilir.

Bölge içerisinde aynı zamanda birçok farklı aktivite imkanı sağlanıyor. Özellikle doğa yürüyüşü bisiklet turu aktiviteleri bir adım öne çıkmış durumda. Aynı zamanda fotoğrafçılar adına harika kareler yakalama imkanı veren bir bölgedir. Piknik yapma alanı ile beraber su ihtiyacını gidermek için çeşmeler, çocuk oyun parkları, lokanta ve yağmur barınağı gibi daha birçok değişik yer bulunmaktadır.

Göktürk Göleti Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Göktürk Göleti Tabiat Parkı İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer almaktadır. Daha detaylı şekilde Eyüp ilçesindeki Göktürk beldesinin Kuzeybatı bölümünde bulunur. Bu doğrultuda oldukça kolay bir şekilde bölgeye ulaşım sağlamak mümkündür. Çünkü parkın tam önünden geçen belediye otobüsleri bulunmaktadır. Farklı yerlerden bu belediye otobüslerine binerek Göktürk Göleti Tabiat Parkı'na kısa süre içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Eğer özel aracınız ile beraber Göktürk Göleti Tabiat Parkı'na ulaşmak istiyorsanız, Hasdal Kemerburgaz yönüne doğru hareket ederek bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu yol üzerinden güvenli şekilde tabiat Parkı'na ulaşarak harika bir gün geçirebilirsiniz.

Göktürk Göleti Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Göktürk Göleti Tabiat Parkı'na giriş ücreti değişkenlik göstermektedir. Buna bağlı olarak her birey 5 TL ücret ile rahatlıkla parka giriş yapabilir. Aynı zamanda indirimli fiyatı ise 2,5 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda bisiklet ile giriş 5 TL, Motosiklet ile giriş 10 TL, araç ile giriş 15 TL ve Minibüs ile giriş 45 TL değerindedir. Aynı zamanda Midibüs 75 TL ve otobüs ise 120 TL ile bölgeye giriş yapabilmektedir. Bu fiyatlar üzerinden böylesi muhteşem bir tabiat Parkı'na giriş yapabilir ve doğa ile baş başa harika bir zaman geçirebilirsiniz.

Göktürk Göleti Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen Göktürk Göleti Tabiat Parkı için, birçok kişi ziyaret saatlerini merak ediyor. Haftanın 7 günü açık olan bu özel Tabiat Parkı aynı zamanda 24 saat süresince giriş olanağı tanımaktadır. Güvenlikli bir alan olarak hem gece hem de gündüz tabiat Parkını muhteşem güzelliklerini şahitlik edebilirsiniz. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla gidilmesi gereken tabiat parkları arasında yer almaktadır. Harika bir manzara ile beraber pek çok olanak üzerinden, güzel bir gün geçirme şansı elde etmeniz mümkün.