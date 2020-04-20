UNESCO listesine giren Beypazarı, tarihi dokusuyla hayran bırakıyor

Beypazarı'nın tarihi mekanlarından oluşan, yani Beypazarı'nın ilk yerleşim alanlarının oluşmuş olduğu 7 mekandan ve İnözü Vadisi’ni kapsayan bir müracaattı. Belki UNESCO tarihindeki en geniş perspektifteki en özel yerlerinden bir tanesi oldu. Bizi bu genişlikte olması da ayrıca mutlu etti. UNESCO'nun değerleri içerisinde de en özel bölgesi olacaktır diye düşünüyorum" dedi.