DHA
UNESCO listesine giren Beypazarı, tarihi dokusuyla hayran bırakıyor
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen 5 kültür varlığından Ankara'nın Beypazarı ilçesi, tarihi çarşısı, konakları ve doğal güzellikleri ile ilgi görüyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Dünya mirası olması noktasında ilk adım atılmış oldu. Bunun sürecini en güzel şekilde tamamlamayı da isteriz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulan ve 'dünya mirası' olmanın ilk adımı olan geçici listeye Ankara'daki Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir Tarihi Liman Kenti, Osmaniye'de bulunan Karatepe-Arslantaş Arkeolojik Alanı, Kayseri'deki Koramaz Vadisi ile Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi ve Mithraeum, Türkiye'nin yeni kültür varlıkları olarak kaydedildi.
Osmanlı şehirciliğinin korunmuş örneklerinden tarihi kent Beypazarı, Selçuklu ve Osmanlı dini mimarisini, iç ve dış mekânsal düzenlerini, malzeme özelliklerini, yapısal unsurlarını, iç tasarım öğelerini ve doğaya uygun sokak dokuları ile geleneksel Türk evlerinin örneklerini koruduğu için listede yer aldı.
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