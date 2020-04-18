Unesco Dünya miras listesi içerisinde Türkiye hangi kültür varlıkları ile yer alıyor?

Dünya Mirası Listesi'nde Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 18 mirası bulunan Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası içerisinde ise 83 eserle yer almaktadır. Geçici Liste Üye Devletler için ulusal bir envanter niteliğinde olup, asıl listeye başvurulacak olan alanlar bu listeden seçilerek belirlenmektedir. İşte, Unesco Dünya mirası içerisinde Türkiye’nin kültür varlıkları listesi

DÜNYA MİRAS ALANI İLAN EDİLEN KÜLTÜR VARLIKLARI

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985 İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985 Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı) Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986 Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987 Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı) Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988 Safranbolu Şehri (Karabük) 1994 Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998 Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011 Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012 Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014 Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015 Efes (İzmir) 2015 Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016 Aphrodisias (Aydın) 2017 Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE YER ALAN KÜLTÜR VARLIKLARI