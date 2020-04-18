MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriUnesco Dünya miras listesi içerisinde Türkiye hangi kültür varlıkları ile yer alıyor?
GeriSeyahat Unesco Dünya miras listesi içerisinde Türkiye hangi kültür varlıkları ile yer alıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Unesco Dünya miras listesi içerisinde Türkiye hangi kültür varlıkları ile yer alıyor?
Seyahat
Haber Giriş: 18.04.2020 - 10:36,Son Güncelleme:

Unesco Dünya miras listesi içerisinde Türkiye hangi kültür varlıkları ile yer alıyor?

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına öncülük eden Unesco, 2020 yılında Türkiye’den 5 yeni kültür varlığını daha listeye ekledi. Dünya çapında pek çok ülkede kültür varlıklarını listeleyen Unesco, Türkiye’den toplam 83 kültür varlığına bu listede yer verdi. Peki, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi içerisinde Türkiye’den kaç kültür varlığı yer alıyor? İşte, Dünya Miras Alanı olarak kabul edilen yerler ve geçici liste içerisine alınan kültür varlıkları

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dünya Mirası Listesi'nde Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 18 mirası bulunan Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası içerisinde ise 83 eserle yer almaktadır. Geçici Liste Üye Devletler için ulusal bir envanter niteliğinde olup, asıl listeye başvurulacak olan alanlar bu listeden seçilerek belirlenmektedir. İşte, Unesco Dünya mirası içerisinde Türkiye’nin kültür varlıkları listesi

DÜNYA MİRAS ALANI İLAN EDİLEN KÜLTÜR VARLIKLARI

  1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985
  2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985
  3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)
  4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986
  5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987
  6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)
  7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988
  8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994
  9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998
  10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
  11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012
  12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014
  13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014
  14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015
  15. Efes (İzmir) 2015
  16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016
  17. Aphrodisias (Aydın) 2017
  18. Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE YER ALAN KÜLTÜR VARLIKLARI

  1. Karain Mağarası (Antalya) 1994
  2. Urartu ve Osmanlı Eski Yerleşimi Ahlat Mezar Taşları (Bitlis) 2000
  3. Alahan Manastırı (Mersin) 2000
  4. Alanya (Antalya) 2000
  5. Harran ve Şanlıurfa (Şanlıurfa) 2000
  6. İshakpaşa Sarayı (Ağrı) 2000
  7. Konya Selçuklu Başkenti (Konya) 2000
  8. Mardin Kültürel Peyzajı (Mardin) 2000
  9. Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı 2000
  10. St. Nicholas Kilisesi (Antalya) 2000
  11. St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Tarihi Çevresi (Mersin) 2000
  12. Sümela Manastırı (Trabzon) 2000
  13. Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) 2009
  14. Perge Arkeolojik Alanı (Antalya) 2009
  15. Sagalassos Arkeolojik Alanı (Burdur) 2009
  16. Eşrefoğlu Camii (Konya) 2011
  17. Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay) 2011
  18. Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) 2012
  19. Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) 2012
  20. Birgi Tarihi Kenti (İzmir) 2012
  21. Gordion (Ankara) 2012
  22. Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) 2012
  23. Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) 2012
  24. Niğde'nin Tarihi Anıtları (Niğde) 2012
  25. Mamure Kalesi (Mersin) 2012
  26. Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) 2012
  27. Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) 2012
  28. Zeugma Arkeolojik Alanı (Gaziantep) 2012
  29. Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) 2013
  30. Laodikeia Arkeolojik Alanı (Denizli) 2013
  31. Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri 2013
  32. Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir) 2014
  33. Anavarza Antik Kenti (Adana) 2014
  34. Kaunos Antik Kenti (Muğla) 2014
  35. Korykos Antik Kenti (Mersin) 2014
  36. Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) 2014
  37. Kültepe - Kanesh Arkeolojik Alanı (Kayseri) 2014
  38. Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) 2014
  39. Eflatun Pınar: Hitit Kaya Anıtı (Konya) 2014
  40. İznik (Bursa) 2014
  41. Mahmutbey Camii (Kastamonu) 2014
  42. Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) 2014
  43. Vespasianus - Titus Tüneli (Hatay) 2014
  44. Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup (St. Jacob) Kilisesi (Mardin) 2014
  45. Akdamar Kilisesi (Van) 2015
  46. Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) 2015
  47. Eshab-ı Kehf Külliyesi (İslami-Osmanlı Sosyal Kompleksi) (Kahramanmaraş) 2015
  48. Mudurnu Tarihi Ahi Kenti: Ahiliğin Tanıkları (Bolu) 2015
  49. Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları (Amasya) 2015
  50. Dağlık Frigya (Eskişehir, Kütahya, Afyon) 2015
  51. Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) 2015
  52. Uzunköprü (Edirne) 2015
  53. İsmail Fakirullah Türbesi ve Işık Kırılma Mekanizması (Siirt) 2015
  54. Yıldız Sarayı Kompleksi (İstanbul) 2015
  55. Bodrum Kalesi (Muğla) 2016
  56. Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) 2016
  57. Hacı Bayram Camii ve Çevresindeki Tarihi Alanlar (Ankara) 2016
  58. Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) 2016
  59. Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) 2016
  60. Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) 2016
  61. Tuşpa/Van Kalesi, Van Tarihi Kenti ve Höyüğü(Van) 2016
  62. Kibyra Antik Kenti (Burdur) 2016
  63. Yivli Minare Camii (Antalya) 2016
  64. Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 2017
  65. Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) 2017
  66. İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) 2017
  67. Priene Arkeolojik Alanı (Aydın) 2018
  68. Gaziantep Yeraltı Suyu Yapıları: Livas ve Kasteller (Gaziantep) 2018
  69. Erken Dönem Anadolu Türk Mirası: Danişmend Beyliği Başkenti Niksar (Tokat) 2018
  70. Justinian Köprüsü (Sakarya) 2018
  71. Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat) 2018
  72. Harput Tarihi Kenti (Elazığ) 2018
  73. Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Taşıyıcılı Camiiler (Konya-Eşrefoğlu Camii, Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii, Afyon-Afyon Ulu Camii, Ankara-Arslanhane Camii) 2018
  74. Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) 2000
  75. Kekova (Antalya) 2000
  76. Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı (Ankara-Konya-Aksaray) 2013
  77. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti (Samsun) 2016
  78. Ballıca Mağarası Tabiat Parkı (Tokat) 2019
  79. Beypazarı Tarihi Kenti
  80. İzmir Tarihi LimanKenti
  81. Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı
  82. Koramaz Vadisi
  83. Zerzevan Kalesi ve Mithraeum
False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle