UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı turizme hazır

Günlük alışkanlıklarımızı, eğlencelerimizi bir plana göre ayarlamak durumundayız. Beypazarı gelinip göründü ama biz gelinip görülmesinin tam kazancını, artısını sağlayamadık. Beypazarı 4-5 saatlik gezi alanının olduğu bir yer olarak görüldü ama biz konaklamanın olduğu bir turizm planlaması olsun istiyoruz. Biz 12 Mart sonrası resmi, özel kurum ayrımı yapmaksızın hepsinin dezenfeksiyonunu gerçekleştirdik, devam edeceğiz. Tedbirlere uymak kaydıyla herkes ilçemize gelebilir. Sosyal mesafeye uymak kaydıyla” diye konuştu.