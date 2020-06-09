Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 17:11,
Günübirlik denize girilecek en temiz plajlar... Hepsi İstanbul'a yakın, üstelik ücretsiz
Türkiye deniz tatili için adeta cennet. Çünkü kumlu, taşlı, dalgalı ve sığ gibi her tür koylara ya da plajlara sahibiz. Sizin için İstanbul'da ve İstanbul'a yakın çok fazla bilinmeyen plajları listeledik. Hepsi birbirinden güzel...
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İster çadırınızı alın kamp yapın, ister günübirlik denizin tadını çıkarın... Üstelik çoğu plajlara girişler ücretsiz...
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SARIYER KISIRKAYA PLAJI
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kısırkaya köyünde bulunan plaj normal bir halk plajı özelliklerini taşımakta. Yalnız İstanbul'daki diğer halk plajlarından burası biraz daha sakin... Büyük bir kumsala sahip olan plajın giriş ücreti bulunmuyor. Ancak ekstra alınan hizmetler için belirli bir fiyat tarifesi uygulanıyor. Ayrıca cankurtaran ekibi gün boyu, denizden de güvenliği sağlıyor.
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İlk olarak Sarıyer’e geldikten sonra ilçeden hareket eden Kısırkaya Köyü minibüsleri yada Hacıosman’dan kalkan 152 hat numaralı otobüse binerek kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.
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MENEKŞE PLAJI
Hafta içi her gün sadece kadınlara özel plaj olarak hizmet vermekte olan Menekşe Plajı, hafta sonları karma plaj olarak hizmet veriyor. Serinlemek isteyen İstanbullular için temiz ve güvenli bir alan sunmakta...
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Garipçe Menekşe Plajı 1990'ların favori plajları arasındadır. 3. Köprünün yakınlarında, sessiz ve temiz ortamı ile İstanbulluların gözde plajları arasında yer almakta.
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Plajın bazı kuralları da bulunuyor. Tesis alkolsüzdür ve dışarıdan alkol getirilmesi kesinlikle yasak. Kumsala cam şişe ve saklama kabı getirilmesi de yasak.
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AKÇAKESE KÖYÜ
Akçakese köyü, İstanbul’a 70 km uzaklıkta yer alıyor. Kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Sakin bir gün geçirmek isteyenlerin günü birlik ya da konaklamalı şekilde faydalandıkları saklı bir cennet. Temiz havası, yeşil bitki örtüsü gibi özelliklere sahip olan Akçakese, hem İstanbulluların, hem de şehir dışından gelenlerin rahat bir nefes almak için uğradıkları şirin bir bölge… Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Nasıl Gidilir? Şile’yi geçtikten sonra yola devam edin ve yol geliş-gidiş tek yola düşüyor. Yolunuzun üstünde Kabakoz'u geçeceksiniz. En son Kandıra tabelasından sola ayrılmalısınız. Bir sonraki köy Akçakese. Navigasyon doğru olarak sizi sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına arabayla geçiş yasak. Arabalarınızı dışarıda bırakıyorsunuz ve biraz yürüyorsunuz. Bölgede bir restoran da bulunuyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Toplu taşımayla ulaşım? Üsküdar 139A, Şişli/Mecidiyeköy Otobüs - 252 ve 139A, Sabiha Gökçen Havaalanı, Pendik E-3 ve 139A, Kadıköy Metro M4 Metro - M4-Otobüs ve 139A, Taksim Otobüs 66- otobüs - 522ST ve otobüs - 139A yollarını izleyerek Akçakese Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Köyden sahile yürümek için biraz yolunuz var. Tahmini 20 dakikada sahilde olursunuz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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KİLİMLİ KOYU
Kilimli, İstanbul’un Karadeniz kıyısında, Kocaeli il sınırının yanı başında yer alıyor. Burayı özle kılan yol üstünde olmadığı için bilen kişi sayısı çok fazla değil. Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün. Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 35-40 TL karşılığında gidebilirsiniz.
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Ya da hususi aracınızla yola çıkacaksınız. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası. Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde. Yalnız koyun civarlarında çadır kurmak için alanlar bulunuyor.
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KADIRGA KOYU
Ağva Kadırga Koyu, Ağva'nın 7 kilometre doğusunda yer alan bir cennet. Hem koya hem de koyun doğusunda kalan amfi tiyatroya benzer kaya oluşumuna Büyükbucaklı Köyü'nden kuzeye doğru yapacağınız yaklaşık 1 km'lik keyifli bir yürüyüş ile ulaşabilirsiniz.
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Karadeniz'de meydana gelen dalga aşındırmaları sonucu ortaya çıkan östatik ve tektonik oynamalar, farklı yüksekliklere sahip falez çentikleri ve platformlar, dev bir amfi tiyatro görünümü kazanmış. Bu kaya oluşumu, güneşlenme terası olarak da kullanılıyor. Ayrıca kayaların tepeleri piknik yapmak için çok ideal.
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CEBECİ PLAJI / KEFKEN
Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip. 2014 yılında mavi bayrak kriterlerine karşılayan Cebeci Plajı, 5-6 kilometre uzunluğun harika bir plaj. Deniz suyu temiz ve kumsal geniş ve incecik bir kuma sahip.
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Salgın öncesi dönemde yaz aylarında hafta sonları iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde kalabalık olan plaj salgın sonrası dönemde nasıl olacak merak ediliyor. Plaj arkasında yer alan pansiyon ve butik otellerde konaklama imkanı bulunuyor. Ama otellere güvenemem derseniz çadır için kamp alanları da mevcut.
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CENEVİZ KALESİ PLAJI
Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca... Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi... Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.
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Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Denize girmek için en güzel yer ise Ceneviz Kalesi Plajı… Burası mavi bayraklı bir plaj, çok kişi bilmediği içinde bakir kalmış.
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ÇATALCA
İstanbul’un Çatalca ilçesi, günübirlik deniz tatili yapmak isteyenler için oldukça mantıklı bir alternatif. Özellikle Çilingoz, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğaya sahip bir güzellik…
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Burada çadır kurup, kamp da yapabiliyorsunuz. Ailecek güzel vakit geçirmek için mutlaka listenize eklemelisiniz.
Adalar her zaman ilgi çekicidir, Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir ada. Çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada’nın aksine Kalpazankaya dışında bir çekiciliği yok, bu sebeple daha tenha. Özellikle hafta içi iyi bir alternatif olabilir. Burgazada'nın yeşili ve Marmara'nın mavisinin birbirine karıştığından bu güzel ortamda denize girmek tüm yorgunluğunuzu unutturacak.
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Günübirlik yerine bir hafta sonu iki gün boyunca denizin keyfini çıkarmak isteyenlere özel plajlar ise...
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ŞİFNE KOYU / İZMİR Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.
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Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
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DEMİRCİLİ KOYU / İZMİR Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok. Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...
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GÜVERCİNLİK KLEOPATRA KOYU / İZMİR Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor. Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi. Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.
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DELİKLİ KOY / İZMİR Çeşme, Türkiye'nin en popüler tatil rotalarından biri. Eğer Çeşme'de beach club olmayan plaj ya da koy olmaz diye düşünüyorsanız henüz Delikli Koy'u görmemişsiniz. Alaçatı'daki Delikli Koy, biraz zorlu ama kısa bir yoldan aşağıya yürümekle ulaşabileceğiniz bir koy. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kendine has kırık beyaz kayaları, masmavi denizi ve sessiz sakin ortamıyla kafa dinlemek için biçilmiş kaftan… Port Alaçatı’nın 5 km uzağında yer alıyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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EKİNCİK KOYU, KÖYCEĞİZ / MUĞLA Marmaris - Göcek arasında dolaşan teknelerin başlıca uğrak noktalarından biri olan Ekincik koyu, Köyceğiz’e geniş bir asfalt yolla bağlandıktan sonra hızla kalabalıklaşmaya başladı. Kumsal ve iskele çevresi irili ufaklı otel ve pansiyonlarla doluyor. Ekincik’e karayoluyla gitmek için Köyceğiz’den Hamitköy üzerinden gölün nefis manzarasını seyrederek ilerliyorsunuz.
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Hamitköy’den çıkıp köprüyü geçtikten sonra ilk uzun rampayı tırmandığınızda, tepede bir manzara molası verin, meraklıysanız fotoğraf çekin.
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KABAK KOYU / MUĞLA Kamp yapmayı çadır kurmayı sevenler için biçilmiş kaftan olan Kabak Koyu'nda çadırı olmayanlarda düşünülmüş. Harika kamp alanları var. Ayrıca eğer Bungalov Evlerinden hoşlanıyorsanız Kabak Koyundaki oteller bungalov'dan yapılmış.