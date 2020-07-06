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Hürriyet
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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 09:59,

Uçmakdere, normalleşme sürecinde yamaç paraşütü adresi oldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere bölgesinde, normalleşme sürecinde yamaç paraşütüne ilgi arttı. Tekirdağ Sportif Havacılık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy, "İnsanlar seyahat etmek istemiyorlar. Evlerine yakın durmak istiyorlar. Marmara bölgesinden çok sayıda vatandaş buraya gelip, yamaç paraşütü deneyimi yaşıyor" dedi.

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Koronavirüs salgını sonrası ülke genelinde devam eden normalleşme sürecinde bazı vatandaşlar, tatil yörelerine gitmek yerine genellikle evlerine yakın bölgelerdeki turistik etkinliklere yöneldi. Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısında bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Uçmakdere köyü, bu süreçte, yamaç paraşütü yapan sporcuların adresi oldu. İstanbul'a yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye çok sayıda sporcu geliyor. Yaklaşık 950 metre yüksekliğindeki Ganos Dağı'ndan kendilerini yamaç paraşütüyle mavi ve yeşilin rüzgarına bırakanlar, 15 ile 60 dakika arasında havada kalıyor. Son yıllarda yamaç paraşütü yapanlar bölgeye hareket getirirken, Uçmakdere köyü, doğal zenginlikleriyle de ilgi çekiyor. Yamaç paraşütü sporunun artmasıyla birlikte köyde turizm de hareketlendi.

2EVLERİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYORLAR, BURAYA GELİYORLAR
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'EVLERİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYORLAR, BURAYA GELİYORLAR'

Tekirdağ Sportif Havacılık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy, özellikle koronavirüs sonrası yamaç paraşütüne olan ilginin arttığını söyledi. İç turizme katılmayacak çok sayıda kişinin bölgeye akın ettiğini söyleyen Aksoy, "Pandemi sürecinde insanlar evlere kapandı. Özellikle Marmara'da 25 milyon insan yaşıyor. Bu insanların büyük kısmı iç turizme katılmayacak. Bu nedenle bu bölgeye akın etmeye başladılar.

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Özellikle günübirlik insanlar çadır ve kampa çok fazla ilgi gösteriyor. Otellere fazla ilgi yok gibi. Pandemiden dolayı güney sahillerimizde iç turizmin biraz daralacağını öngörebiliyoruz. O yüzden insanlar kampa ya da karavana daha çok önem veriyorlar.

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Burası hem kamping hem de yamaç paraşütü için önemli bir alan. İnsanlar seyahat etmek istemiyor. Evlerine yakın durmak istiyor. Biz de buraya gelen insanları hijyen kurallarına uyarak uçuruyoruz. Şu anda talep geçen seneye oranla daha fazla. Bunun sebebi de insanlar güneye tatile gidememesi, seyahat etmek isteğinin olmaması" dedi.

5TALEP ÇOK ARTTI
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'TALEP ÇOK ARTTI'

Uçmakdere Yamaç Kulübü Derneği Başkanı Şahin Şık ise, "Normalleşme süreci ile birlikte Uçmakdere'ye talep arttı. Biz de buradaki uçuşlarla biraz streslerini alıyoruz, rahatlatıyoruz. Uçmakdere'de yaklaşık 420 metreden yüksek tepeden uçuyoruz.

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İnsanlara elimizden geldiğince gökyüzünü tanıtıyoruz, aktiviteyi keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. İlk başta insanlar biraz korku yaşıyorlar, bir tedirginlik oluyor ama gerek bizim onları telkinlerimiz gerekse ayakları yerden kesilmesi bu keyif ve eğlencenin farkına varmalarını sağlıyor" diye konuştu.

7YAMAÇ PARAŞÜTÜ BİZE MORAL OLDU
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'YAMAÇ PARAŞÜTÜ BİZE MORAL OLDU'

Almanya'dan Türkiye'ye yakınlarını ziyarete gelen ve yamaç paraşütü deneyimi yaşayan Rabia Işık ise şunları söyledi:

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"Yurt dışından buraya ziyarete geldik. Gelmişken tatil yapalım, biraz gezelim dedik. Tekirdağlıyız ama buraya hiç gelmemiştik. Bir ilk yapalım dedik.

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İnternetten görüyorduk uçuşları, gelince daha da çok hoşumuza gitti. Sonra biz de uçalım, deneyelim dedik. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde hepimiz çok yıprandık, yorulduk. Moralimizi çok bozuktu. Bu da bize güzel bir moral oldu."

10AİLE BOYU YAMAÇ PARAŞÜTÜNE GELDİLER
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AİLE BOYU YAMAÇ PARAŞÜTÜNE GELDİLER

Eşi, kızı ve damadıyla moral bulmak için yamaç paraşütü yapmaya gelen Sevcan Candan ise, Türkiye'nin pandemi sürecinde aldığı tedbirlerin dünyaya örnek olduğunu belirtti.

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Candan, "Tur yapalım dedik. Burasını duyduk, değişiklik olsun istedik. Ben biraz korkuyorum ama deneyeceğim. Türkiye'de virüsten dolayı tedbirler çok güzel" dedi.

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