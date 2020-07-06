Uçmakdere, normalleşme sürecinde yamaç paraşütü adresi oldu

İnternetten görüyorduk uçuşları, gelince daha da çok hoşumuza gitti. Sonra biz de uçalım, deneyelim dedik. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde hepimiz çok yıprandık, yorulduk. Moralimizi çok bozuktu. Bu da bize güzel bir moral oldu."