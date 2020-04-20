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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 20 Nisan 2020 - 10:50,

Üç asırlık ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak’ta baharın gelmesiyle beraber yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ağaçlar yeşerdi. Gövdeleri kurumuş olmasına rağmen hala yeşeren ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyüne 5 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen dev ağaçlar yeşermeye devam ediyor. Yüzlerce ağaç dere kenarında gövdeleri kurumuş olmasına rağmen ilkbahar aylarında yeniden yeşerdi.

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Yıllardır piknik alanları olarak kullanılan ağaçlık bölge bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Drone ile havadan görüntülenen dev ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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