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Hürriyet
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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 09:13 | 

'Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi akını

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü göle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor.

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' adıyla ünlenen Salda Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla son yılların en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması göle olan ilgiyi daha da artırdı. Bu eşsiz gölü ve güzelliği görmek için kilometrelerce uzaktan ziyaretçiler gelmeyi sürdürüyor.

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Salda Gölü'nde 7/24 görev yapan jandarma ekipleri ziyaretçileri koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kurallar konusunda sık sık uyarırken, özellikle etrafı kapatılan çamur çukurlarına girmenin yasak olduğu konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Çamur çukurlarına girenlere ise 392 lira para cezası uygulanıyor.

4ÇAMUR BANYOSUNU YASAKLAMALARI İYİ OLDU
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'ÇAMUR BANYOSUNU YASAKLAMALARI İYİ OLDU'

Manisa'dan gelen 3 kız öğrenci, "İlk defa geliyoruz. Salda Gölü'nü daha önce de merak etmiştik. Türkiye'nin Maldivleri diyorlardı. Gezmek için geldik. Çok güzel bulduk. 2 saatten beri fotoğraf çektiriyoruz. Görüntüsü çok iyi.

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Temizlik olarak da çok güzel. Burası çok temiz ve bakımlı. İnsanları bilinçlendiriyorlar. İnsanlarımızın da biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Çamur banyosunu yasaklamaları iyi oldu.

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Çünkü herkes temiz olmayabilir. İnsanlar bunu suistimal ediyorlar. Şu an gayet iyi" diye konuştu.

7ÇOK GÜZEL BİR YER
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'ÇOK GÜZEL BİR YER'

Ukrayna'dan arkadaşıyla Salda Gölü'nü ziyarete gelen bir kadın, "Gerçekten çok güzel bir coğrafya. Birçok insan burayı görmek için geliyor. Çok güzel bir yer. Biz de Ukrayna'dan geliyoruz" dedi.

8JANDARMALAR DA SÜREKLİ UYARIYOR
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'JANDARMALAR DA SÜREKLİ UYARIYOR'

İstanbul'dan gelen bir aile ise "Salda Gölü'nü de görelim dedik. Gayet güzel. Hem yerli hem yabancı turistin ilgisini çekiyor. İnşallah bu şekilde kalır. Tabelalarda yazıyor, hiçbir şekilde kilin alınmaması gerektiğiyle ilgili uyarı var. Jandarmalar da sürekli uyarıyor. Alınmaması gerekiyor zaten doğal kalması açısından. Çamur banyosu da yapmayalım. Her şeyi yapmak da gerekmiyor. Salda Gölü gayet güzel. Belli bir yere kadar yürüdük. Herkesin de görmesini tavsiye ederiz" diye konuştu.

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