Türkiye’nin en şirin kasabası… Şu sıralar en sakin günlerini yaşıyor

Bu tartışmalar sürerken ben de yıllar önce ilk defa gittiğimde tarihi dokusundan etkilendiğim ama bir türlü fırsat bulup da çıkamadığım tarihi bir yolculuğa çıktım. Tekrar hareketlenen ama hâlâ pandeminin etkisiyle tedirgin sokaklarında sabahın erken saatlerinde yaptığım uzun yürüyüşlerde daha önce bu beldenin hiç dikkatimi çekmeyen yönleriyle tanıştım. Bu keşfimde mübadele ve mimari çalışan Türkiye’deki tek araştırmacı olan Dr. Neval Konuk Halaçoğlu’nun Alaçatı hakkında yaptığı araştırma ve incelemelerden faydalandım ve çok etkiledi beni.